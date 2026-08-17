news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 17 августа 2026 11:24

Россия и Китай сотрудничают в авиастроении, ВСМ и сельском хозяйстве

Читайте нас в
Телеграм

Россия и Китай развивают сотрудничество в авиастроении, высокоскоростных магистралях и агрокультуре. Так на вопрос корреспондента «Татар-информа» на IV Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» ответил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.

По его словам, среди перспективных направлений – совместная работа над двигателем для широкофюзеляжного самолета и строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург с опорой на китайский опыт. У Китая уже 45 тыс. километров высокоскоростных магистралей, и к 2030 году они планируют довести их до 60 тыс.

Кроме того, стороны сотрудничают в сельском хозяйстве, где внедряются научные разработки нового поколения.

«Тем очень много, и они прямо плодятся, потому что чем больше мы друг другу доверяем, тем больше появляется эффектов, которые работают на интересы наших стран», – подчеркнул спикер.

#форум РОСТКИ #Госдума России #сотрудничество
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Момент массового ДТП на Горьковском шоссе в Казани попал на видео

Момент массового ДТП на Горьковском шоссе в Казани попал на видео

16 августа 2026
Из-за массового ДТП на Горьковском шоссе в Казани образовалась огромная пробка

Из-за массового ДТП на Горьковском шоссе в Казани образовалась огромная пробка

16 августа 2026
Новости партнеров