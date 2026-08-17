Группа Uma2rman станет хедлайнером Дня Татарстана в Казани

Фото предоставлено организаторами

Группа Uma2rman станет хедлайнером праздничной программы Дня Татарстана в Казани. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома города по социальным вопросам Азат Абзалов.

Праздничная программа у Центра семьи «Казан» начнется в 15:00 и продлится до 22:00. В этом году праздник впервые пройдет в едином фестивальном формате.

На площадке выступят артисты Казанской городской филармонии, Гузель Уразова, а также исполнители трибьюта Ильхаму Шакирову.

В течение дня у Центра семьи «Казан» будут работать тематические площадки. Гости смогут бесплатно проверить зрение, принять участие в открытых занятиях по йоге, послушать сеты диджеев и сыграть в настольные игры.

Также на территории фестиваля откроется маркет, где свою продукцию представят более 20 локальных брендов Казани. Площадка объединит городских предпринимателей, дизайнеров, ремесленников и производителей.

Завершит работу фестивальных площадок открытая городская дискуссия. Ее участники обсудят развитие современной Казани и идеи по созданию комфортной городской среды.