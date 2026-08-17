Школу на 1,5 тыс. мест планируют построить у Ноксинского леса в Казани

Школу на 1,5 тыс. учеников планируют построить в Казани на улице Чингиза Айтматова. Для этого исполком города намерен внести изменения в проект планировки территории «Ноксинский спуск» на улице Яфраклы после прохождения документом антикоррупционной экспертизы.

Судя по кадастровому номеру участка, предназначенного для прокладки инженерных сетей, новая школа расположится напротив жилого комплекса «Молодежный». Под образовательный объект выделили часть территории Ноксинского леса.

Помимо школы, проект предусматривает строительство жилого комплекса. Осваивать территорию планируют в два этапа.

Первый этап рассчитан до 2040 года. За это время планируется построить четыре жилых дома высотой от пяти до 18 этажей, встроенный детский сад на 90 мест и блочно-модульную котельную мощностью 4,6 МВт. В этот же период предполагается спроектировать школу.

Второй этап рассчитан до 2045 года. На территории планируют построить еще три жилых дома высотой от 13 до 25 этажей. Кроме того, предусмотрена реконструкция улицы Яфраклы. Дорогу расширят до 12 метров, а с обеих сторон обустроят тротуары шириной по 3 метра.

До 2045 года здесь также планируют создать скверы и построить локальные очистные сооружения для дождевой канализации. На этот же срок намечено строительство школы на 1,5 тыс. мест.

Еще четыре индивидуальных или блокированных жилых дома высотой до трех этажей планируют разместить на участке площадью 0,31 га.

Для жителей новых домов предусмотрено 547 машино-мест. Из них 448 предназначены для постоянного хранения автомобилей, 64 – для гостей. Еще четыре места отведут под электрозарядные станции.