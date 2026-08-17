В Нижнекамске проверили готовность 11 хостелов к чрезвычайным ситуациям

В Нижнекамске на прошлой неделе комиссия проверила 11 хостелов на готовность к чрезвычайным ситуациям. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Радмир Беляев.

Три рабочие группы оценили, насколько персонал объектов знает алгоритмы действий при возникновении угрозы. Специалисты также проверили работу систем оповещения и наличие памяток для сотрудников и посетителей, в том числе на иностранных языках.

Особое внимание уделили наличию помещений, которые могут использоваться в качестве укрытий во время эвакуации. Комиссия проверила заглубленные помещения и глухие коридоры без окон.

По итогам обследований составлены акты и выданы рекомендации по устранению выявленных недостатков. Проверки продолжатся. Специалисты обследуют и другие места массового пребывания людей, в том числе гостиницы, торговые центры и другие объекты.

Беляев напомнил, что усилить работу по проверке готовности укрытий на субботнем совещании поручил Раис Татарстана Рустам Минниханов. В частности, Госжилинспекции поручено продолжить обследование укрытий в многоквартирных домах и контролировать работу управляющих компаний по приведению помещений в надлежащее состояние.

«Прошу ответственным службам усилить работу в этом направлении и еще раз проверить готовность объектов», – сказал мэр Нижнекамска.