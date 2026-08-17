В Казани перекроют дороги на время празднования Дня города и республики

Движение транспорта на нескольких улицах в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Татарстана и Дню города ограничат в Казани. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома города по социальным вопросам Азат Абзалов.

С 27 по 28 августа с 15:00 до 00:00 будет ограничено движение по улице Кремлевской на участке от площади 1 Мая до улицы Чернышевского.

Кроме того, ограничения затронут улицу Сибгата Хакима и парковочную зону возле Центра семьи «Казан». Также 30 августа движение ограничат по улице Федосеевской в районе площади у Дворца земледельцев.

На время праздничных мероприятий 30 августа будет запрещено движение маломерных судов по Казанке.

В День Татарстана и День города общественный транспорт Казани будет работать по графику выходного дня. Работу наземного транспорта продлят до 22:30. После завершения праздничного салюта планируется дополнительная подача автобусов, которые будут следовать в направлении всех районов города.

На праздничных площадках будут дежурить бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники полиции. Вход на территории проведения мероприятий организуют через пункты досмотра. В исполкоме рекомендовали горожанам приходить с минимальным количеством вещей.