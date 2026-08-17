Чемпионат по микропайке в Казани побил мировой рекорд по числу участников

Международный чемпионат по микроэлектронике, который проходит в Казани в рамках IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», побил мировой рекорд по числу участников. Об этом в разговоре с «Татар-информом» заявил соорганизатор турнира Ильнар Самигуллин.

В прошлом году в Москве на чемпионате собрались 105 участников из пяти стран – тогда этот показатель стал мировым рекордом, превысив достижения китайских турниров. В этом году ожидается 120–130 участников.

География также расширилась: к странам СНГ и Китаю добавились Бразилия, Индия и Малайзия. Среди гостей – владельцы школ и ведущие инженеры из разных стран.

«В прошлом году лучший показатель по замене микросхемы был 4 минуты 20 секунд, а здесь у нас уже участник из Малайзии сделал это за 1 минуту 40 секунд на тренировке», – поделился Самигуллин.

В прошлом году было порядка 700 гостей. В этом году ожидается порядка 700–800 гостей из индустрии.