В Татарстане для приобретения сельхозтехники предусмотрена господдержка

Фото предоставлено ООО «АРТ»

Обновление парка сельскохозяйственной техники — большая финансовая нагрузка на хозяйства, которая ощутимо «бьет» по бюджету. Помощь в решении вопроса приобретения агромашин оказывает программа «1432», которой активно пользуются аграрии Татарстана.

Благодаря решению Правительства, покупка энергонасыщенной техники Ростсельмаш обходится российским аграриям значительно дешевле. Согласно условиям программы «1432», хозяйства Республики Татарстан получают скидку в размере 10% на самоходную аграрную технику.

При этом скидка суммируется с условиями ППРФ 1528, ППРФ 1135 и с региональными программами субсидирования.

«Эта программа государственного субсидирования помогла уже многим хозяйствам нашей республики приобрести технику с хорошей выгодой. В числе первых покупателей — аграрии Тетюшского, Буинского, Балтасинского, Пестречинского и других районов Татарстана, которые приобрели по программе „1432“ тракторы, в том числе и обновленный трактор Ростсельмаш 2400. После расширения программы многие хозяйства республики решили приобрести и комбайны», — рассказал Константин Вотинцев, руководитель отдела продаж полнокомплектной техники компании ООО «АРТ» — официального дилера Ростсельмаш.

В КФХ Валеев Тетюшского района приобрели по Программе «1432» обновленный трактор Ростсельмаш 2400. «Узнали о выгодных условиях по программе благодаря менеджеру дилера и решили приобрести трактор Ростсельмаш 2400. Времена сейчас тяжелые, а благодаря государственному субсидированию решились на приобретение именно трактора Ростсельмаш. Приобретением очень довольны, уже обработали более 1000 гектаров на данной технике», — отметил глава КФХ Алмаз Валеев.

В июне Правительство дофинансировало и расширило действие госпрограммы «1432» в 2023 году, включив в нее тракторы Ростсельмаш 2000-й серии. В октябре список техники помимо тракторов дополнили зерно- и кормоуборочные комбайны, самоходные универсальные косилки.

В программе «1432» участвуют следующие агромашины:

тракторы серии Ростсельмаш 2000;

зерноуборочные комбайны NOVA 340, VECTOR 410, VECTOR 450 Track, T500, RSM 161, ACROS 550, ACROS 585, ACROS 595 Plus, TORUM 785;

кормоуборочные комбайны DON 680M, RSM F 1300, RSM F 1500, RSM F 2650;

косилки самоходные универсальные KSU 1 и KSU 2.

«Решение Правительства о докапитализации программы “1432“ и включении в нее дополнительно к тракторам комбайнов придаст новый импульс модернизации. Зерно является одним из главных экспортных продуктов нашего государства. В последние годы сельское хозяйство показывает рекордные результаты. Наличие достаточного количества современной энергонасыщенной техники отечественного производства в парках сельхозпредприятий обеспечит качественный сбор этого урожая и технологический суверенитет АПК», — убежден Алексей Швейцов, первый заместитель генерального директора Ростсельмаш — директор центра продаж, маркетинга и сервиса.

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