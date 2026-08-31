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Происшествия 31 августа 2026 16:28

Водителя из Казани будут судить после страшного ДТП с гибелью мотоциклиста

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Водителя из Казани будут судить после страшного ДТП с гибелью мотоциклиста.

Ранее «Татар-информ» сообщал об этом ДТП. Оно произошло 5 мая на улице Краснококшайской. Тогда водитель легкового автомобиля решил повернуть направо во дворы сразу с разворотной петли. В этот момент он столкнулся с мотоциклом, водитель которого от полученных травм скончался на месте аварии.

Как сообщает прокуратура РТ, уголовное дело о нарушении ПДД, по неосторожности повлекшем смерть человека, направлено в суд.

#Прокуратура РТ
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