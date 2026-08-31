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Экономика 31 августа 2026 20:43

В России разрешили продажу топлива Евро-2 – Евро-5 на АЗС

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В России разрешили продажу топлива Евро-2 – Евро-5 на АЗС
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В России с 1 сентября разрешается временно продавать на автозаправочных станциях бензин и дизельное топливо экологических классов К2–К5, или Евро-2 – Евро-5. Мера будет действовать до 30 июня 2027 года, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ.

В министерстве пояснили, что решение призвано согласовать правила розничной реализации топлива с ранее установленными требованиями к его выпуску в обращение. Ранее нефтеперерабатывающие заводы могли поставлять топливо разных экологических классов по внутренним контрактам, однако его продажа на АЗС была ограничена.

На АЗС при этом должны информировать покупателей об экологическом классе топлива. Это позволит автомобилистам самостоятельно выбирать подходящий вариант с учетом его характеристик.

В Минэнерго отметили, что мера носит временный характер и направлена на повышение устойчивости поставок и снижение риска дефицита отдельных видов топлива. Долгосрочная политика в сфере экологических требований к продукции отечественной нефтепереработки при этом не меняется.

#бензин #дизельное топливо #топливо #азс #автозаправка
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