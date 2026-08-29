На «Комплексной безопасности» можно будет поучаствовать в интерактивном квесте

Гостей Международного салона «Комплексная безопасность-2026» пригласили принять участие в интерактивном квесте «Стать героем 3.0». Он будет проходить на выставочной площадке «Казань ЭКСПО» ежедневно с 3 по 5 сентября с 10:00 до 16:00.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, участники будут выполнять 10 заданий, связанных с работой ведомства. Они будут разного уровня сложности – от надевания боевой одежды пожарного до оказания первой помощи и решения задач с использованием ИИ. На протяжении всего маршрута команды будут сопровождать курсанты Академии ГПС МЧС России.

Победители дня получат медали и памятные призы, а абсолютных лидеров наградят кубками и ценными подарками.

Для участия необходимо оформить бесплатный входной билет на Салон по ссылке, а затем направить заявку на участие в квесте от имени сформированной команды здесь.

