ЦИК РТ: Важнейший принцип избирательной системы – доверие граждан и легитимность

Избирательная система Татарстана готовится к проведению голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Утверждены бюллетени, которые обеспечат максимальной защитой. Обучение сейчас проходят общественные наблюдатели, отрабатывая ситуации, которые могут произойти на избирательных участках. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На выборах будут работать 14 тыс. наблюдателей

В России с 18 по 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы девятого созыва. От того, как будет обеспечено наблюдение на избирательных участках, зависит легитимность и открытость выборов, заявил сегодня на брифинге в информационном центре «Точка выбора» в Казани председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«Важнейший принцип избирательной системы – это доверие граждан и легитимность. Все это во многом связано с общественным контролем», – сказал он.

Председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава Центризбиркома обозначил три составляющие гражданского контроля – наблюдатели, видеоконтроль и средства массовой информации.

«Всего ожидаем около 14 тыс. наблюдателей, 2,8 тыс. – от Общественной палаты РТ. Во всех территориальных избирательных участках и на 1 тыс. участковых избирательных участках будет вестись круглосуточный видеоконтроль. На всех остальных участках будет видеофиксация. Важный фактор легитимности в глазах избирателей – работа журналистов на участках, которые показывают и рассказывают, что происходит», – отметил он.

Кондратьев добавил, что всего для голосования будет напечатано 6 млн бюллетеней на двух государственных языках – русском и татарском.

«Они будут иметь максимальную степень защиты. На них будет нанесена тангирная сетка. Кроме того, используется микрошрифт – новшество этого года, в прошлом году мы в экспериментальном виде его опробовали. Все это очень важно», – заметил он.

По словам председателя ЦИК, с 9 по 14 сентября бюллетени под охраной будут доставлены в территориальные избирательные комиссии районов республики. «И с этого момента вся избирательная документация будет находиться под круглосуточной охраной силовых ведомств и под видеоконтролем», – сообщил он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Людям с ОВЗ на участках помогут проголосовать волонтеры

Чтобы проголосовать не по месту прописки, а на удобном участке, работает сервис «Мобильный избиратель». На сегодня им воспользовались 13 тыс. избирателей, переписавшись с одного участка на другой участок, рассказал Кондратьев.

«У нас есть резервы членов участковых и территориальных комиссий, чтобы усилить их количество на каком-то участке, где прибавится число избирателей. Все это делается для удобства жителей», – заявил он.

Глава Центризбиркома добавил, что людям с ограниченными возможностями на участках помогут проголосовать волонтеры. Подать соответствующую заявку можно до 14 сентября на едином портале госуслуг в разделе «Выборы».

«Там избиратель обозначает, что ему при голосовании нужна помощь волонтера. Это обращение попадает в территориальную избирательную комиссию и заявка отрабатывается. Пока таких заявок немного. Я думаю, что их будет больше ближе к дню голосования», – подчеркнул Кондратьев.

Председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Самое главное, чтобы избирателю было удобно сделать свое волеизъявление»

Татарстанцы всегда отличались высоким уровнем электоральной активности, поддержкой реальных проектов для динамичного развития республики, заявил председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев.

«Самое главное, чтобы избирателю было удобно сделать свое волеизъявление. Кроме того, важна оперативность реагирования на разные фейки и вбросы. С этой задачей у нас справляются. Все дни голосования на участках будут работать общественные наблюдатели, которые сегодня проходят подготовку. Мы готовы к тому, чтобы честно, прозрачно и самое главное удобно для избирателя организовать голосование», – сказал он.

Исполнительный директор регионального отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Общественные наблюдатели проходят теоретическую и практическую подготовку с отработкой реальных кейсов, добавил исполнительный директор регионального отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо.

«В процессе обучения показываем нашим будущим наблюдателям материалы, сгенерированные искусственным интеллектом. То есть мы моделируем ситуации, которые могут быть на избирательном участке, в том числе провокационного характера для того, чтобы они были готовы и знали, как реагировать и определять, является информация достоверной или же фейком», – сообщил он.

Кроме того, по его словам, в дни голосования будут работать около 30 юристов ассоциации. «Они будут взаимодействовать с каждым наблюдателем, получать информацию. Наши юристы и все гражданское общество в течение трех дней будут смотреть, как проходит процесс голосования», – отметил он.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».



Госдума будет сформирована по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.