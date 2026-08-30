Активисты Молодежки Народного фронта помогли 95-летней труженице тыла

Фото: пресс-служба Молодежки Народного Фронта Республики Татарстан

Активисты Молодежки Народного фронта в Татарстане оказали бытовую помощь 95-летней труженице тыла Розе Камаловой. Волонтеры присоединились к всероссийскому «Марафону добрых дел».

У пенсионерки активисты провели генеральную уборку: вымыли окна и балкон, очистили поверхности от пыли и паутины, сделали влажную уборку полов. Кроме того, перед наступлением холодов волонтеры заклеили оконные рамы, чтобы устранить сквозняки и подготовить жилье к осенне-зимнему периоду.

Во время встречи Роза Камалова рассказала молодым людям о своем детстве, которое пришлось на годы Великой Отечественной войны, трудовом пути, семье и жизненном опыте.

Помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла остается одним из приоритетных направлений работы Молодежки Народного фронта. Активисты регулярно оказывают пожилым людям социально-бытовую помощь, а также участвуют в проектах, направленных на сохранение исторической памяти.