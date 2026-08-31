Путину в Бишкеке подарили фигурку снежного барса Батая

Президенту России Владимиру Путину по прибытии в Бишкек подарили талисман VI Всемирных игр кочевников – фигурку детеныша снежного барса по имени Батай. Игры стартуют 31 августа в столице Киргизии, сообщает ТАСС.

Во время церемонии приветствия талисман российскому лидеру вручили 11-летняя Айбийке Асамидинова и 15-летний Нурислан Оболбеков. Девочка пояснила, что подарок предназначен Путину. Президент поблагодарил детей, в том числе на киргизском языке.

Батай встречает гостей Киргизии, прибывающих в международный аэропорт. Фигуры талисмана также установлены в других знаковых местах страны.

Имя Батай состоит из двух частей. «Ба» – сокращение от слова «барс», которое символизирует свободу, силу и внутреннюю мощь. «Тай» образовано от киргизского слова «таяныч», означающего «опора», и символизирует верность историческим корням, баланс и внутренний стержень.

VI Всемирные игры кочевников стартуют 31 августа в Бишкеке. С 2014 года они проводятся каждые два года под эгидой Всемирного союза этноспорта.

В программу Всемирных игр кочевников входят соревнования по традиционным видам спорта кочевых народов, а также культурные и научные мероприятия. В VI Играх примут участие в том числе российские спортсмены.