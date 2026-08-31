В Набережных Челнах выберут лучшего водителя грузовика страны

Со 2 по 4 сентября в Набережных Челнах пройдет Всероссийский конкурс «Лучший водитель грузовика». Профессионалы со всей страны продемонстрируют мастерство управления грузовым транспортом, а общий призовой фонд соревнований составит 1 млн рублей.

Конкурс пройдет в двух категориях. В личном зачете категории С выступят водители грузовых автомобилей грузоподъемностью от 3,5 до 10 тонн. В категории СЕ участники будут соревноваться на автопоездах – тягачах с полуприцепами.

Организатором конкурса выступает Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (ОАО «НИИАТ») при содействии исполнительного комитета Набережных Челнов, КАМАЗа и МУП «Городской транспорт».

Помимо денежного приза, победитель в категории СЕ получит специальный приз от КАМАЗа – автомобиль «Москвич».

Заявки на участие принимали до 22 августа 2026 года. Подробности о конкурсе и условия участия опубликованы на сайте организаторов.