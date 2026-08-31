news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 31 августа 2026 13:20

Труженице тыла Татьяне Перминовой из Казани исполнилось 95 лет

Читайте нас в
Телеграм

Труженица тыла Татьяна Перминова из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Татьяна Александровна родилась 31 августа 1931 года в селе Высокая Гора Высокогорского района ТАССР. В семье было пятеро детей, Татьяна была старшей. Окончила два класса школы. После войны работала на предприятии „Татнефтестрой“. В 1957 году переехала на Урал, где жила до 1986 года. Там она трудилась на заводе железобетонных изделий», – рассказали в пресс-службе.

Супруг Татьяны Александровны умер в 2002 году. Вскоре после его смерти труженица тыла переехала к сестре в Казань.

#Год воинской и трудовой доблести
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Золушка» на льду: в Казани впервые показали ледовое шоу Татьяны Навки

«Золушка» на льду: в Казани впервые показали ледовое шоу Татьяны Навки

30 августа 2026
Самозапрет на ставки и ипотечные каникулы для семей: гид по законам сентября

Самозапрет на ставки и ипотечные каникулы для семей: гид по законам сентября

31 августа 2026
Новости партнеров