Труженице тыла Татьяне Перминовой из Казани исполнилось 95 лет

Труженица тыла Татьяна Перминова из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Татьяна Александровна родилась 31 августа 1931 года в селе Высокая Гора Высокогорского района ТАССР. В семье было пятеро детей, Татьяна была старшей. Окончила два класса школы. После войны работала на предприятии „Татнефтестрой“. В 1957 году переехала на Урал, где жила до 1986 года. Там она трудилась на заводе железобетонных изделий», – рассказали в пресс-службе.

Супруг Татьяны Александровны умер в 2002 году. Вскоре после его смерти труженица тыла переехала к сестре в Казань.