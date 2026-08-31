Международный лагерь «Аркадаш» объединил в Татарстане подростков из 14 стран

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Международный лагерь «Аркадаш» проходит в детском оздоровительном центре «Звездный» в поселке Троицкий Лаишевского района Татарстана с 25 по 31 августа. Он объединил 94 подростка: 50 школьников из Татарстана и 44 участника из 13 стран.

В республику приехали подростки из Палестины, Омана, Малайзии, Индонезии, Египта, Узбекистана, Сенегала, Камеруна, Марокко, Сирии, Буркина-Фасо, Мали и Казахстана.

«Аркадаш» – международный образовательный проект для школьников в возрасте от 14 до 17 лет из Татарстана и зарубежных стран. Участники из республики знакомят иностранных сверстников со своей культурой, а гости рассказывают об обычаях и традициях своих стран.

Президент Молодежного форума Организации исламского сотрудничества Таха Айхан отметил, что участники лагеря общаются и вместе работают над проектами. По его словам, такие знакомства могут сыграть важную роль в их будущем.

Он подчеркнул, что сегодняшним школьникам вскоре предстоит выйти во взрослую жизнь, а полученные в лагере опыт и связи могут помочь им в дальнейшем реализовывать крупные проекты. Айхан также назвал «Аркадаш» важной площадкой для подготовки компетентных кадров.

Организаторами лагеря выступили молодежный центр «Сэлэт» и группа стратегического видения «Россия – Исламский мир». Партнерами проекта стали региональное отделение «Движения первых» и Академия молодежной дипломатии.

Помощник Раиса Татарстана, руководитель республиканского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов отметил, что через несколько лет участники лагеря могут стать учеными, предпринимателями и политиками, однако продолжат вспоминать проведенное вместе время и друзей, с которыми познакомились в детстве. По его мнению, такие проекты способствуют укреплению дружбы между странами и развитию Татарстана.

Председатель Академии молодежной дипломатии Татарстана Дильбар Садыкова подчеркнула важность международных лагерей для работы академии. Участие молодежи и делегаций из разных стран позволяет подросткам получать новый опыт и знакомиться с культурами друг друга.

Она обратила внимание, что в «Аркадаше» собрались представители более десяти стран. Несмотря на культурные различия и особенности участников, они свободно общаются, дружат и вместе получают новые знания.

Для подростков подготовили творческие мастерские, а для иностранных гостей – занятия по русскому, татарскому и другим языкам. В программу также вошли экскурсии в Казань и Болгар, фестиваль культур Global Village, Сабантуй и гала-концерт. Все мероприятия лагеря проходят на английском языке.

Главная задача «Аркадаша» – создать условия для общения и обмена опытом между подростками из разных стран. Участники могут не только познакомиться и узнать больше о культурах друг друга, но и работать над совместными проектами и устанавливать деловые связи.

Участница из Камеруна Мбессе Эстер Жюльенн Габриэлла рассказала, что программа лагеря включает множество мероприятий, в том числе изучение языков и организацию выставок. Особенно ей запомнился фестиваль Global Village, который позволил участникам лучше познакомиться с культурами разных стран. Одним из наиболее ярких впечатлений для нее также стала поездка в Казань и посещение ИТ-парка.

Участник из Татарстана Айдан Мухин назвал «Аркадаш» отличным местом для новых знакомств. В лагере он подружился со сверстниками из Индонезии и Палестины. По словам школьника, для него особенно важна возможность общаться с иностранными участниками на английском языке и вместе с ними создавать проекты. Он также поблагодарил «Сэлэт» за предоставленные возможности.

Участник из Египта Ибрагим Юсеф Осама Мохамед Салах Мохамед рассказал, что поездка позволила ему увидеть Казань и найти новых друзей. По его словам, зарубежным гостям важно не только знакомить других участников с традициями своих стран, но и узнавать больше о культуре сверстников из Татарстана и других государств. Если бы ему потребовалось охарактеризовать «Аркадаш» одним словом, он выбрал бы слово «семья».