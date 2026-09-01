В транспортных билетах с 1 сентября начнут указывать уровень комфорта

Единый стандарт оформления билетов на пассажирский транспорт начнет действовать в России с 1 сентября. Об этом NEWS.ru рассказала руководитель отдела исследований аналитического агентства «Национальный Эксперт» Елена Варламова.

По ее словам, новый стандарт определяет обязательный набор сведений, которые должны содержаться в билете. В документе будет указано, кто и куда едет, на каких условиях совершается поездка, что входит в стоимость билета, а также какие правила установлены для провоза багажа и ручной клади.

Если на одном маршруте действуют разные тарифы, в билете также потребуется указывать уровень комфортности поездки. В частности, пассажир сможет заранее узнать, предусмотрены ли в транспортном средстве кондиционер, туалет и другие удобства.

Изменения затронут и требования к расписанию движения пассажирского транспорта. Варламова рассказала, что для междугородних маршрутов станет обязательным указание времени прибытия в конечный пункт. Ранее перевозчики могли размещать эту информацию по своему усмотрению.

Для городских и пригородных маршрутов предусмотрено два варианта оформления расписания. Перевозчики смогут указывать либо интервалы движения транспорта, либо точное время его прибытия.