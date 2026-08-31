Игорь Климов: «СИБУР в Татарстане находится на пике инвестактивности»

СИБУР за 4,5 года инвестировал в Татарстане 406 млрд рублей, а к 2028 году намерен довести объем вложений до 600 млрд. О том, как компания реализует масштабную инвестпрограмму в условиях санкций и высоких кредитных ставок, «Татар-информу» рассказал исполнительный директор СИБУРа Игорь Климов.





Игорь Климов

СИБУР вкладывает инвестиции в сложной обстановке

– Игорь Георгиевич, на какой стадии находятся инвестиционные проекты, которые СИБУР реализует на территории Татарстана?

– На протяжении четырех с половиной лет работы СИБУРа в Татарстане в нефтехимии реализуется масштабная инвестиционная программа. Я бы назвал ее беспрецедентной. Только по «Нижнекамскнефтехиму» вложения составляют 350 млрд рублей: это в 7 раз выше средней EBITDA предприятия. Общий объем инвестиций в регионе с 2021 по 2028 годы достигнет порядка 600 млрд рублей.

Инвестпрограмма включает разные проекты, которые встраиваются в производственную цепочку. Уже заработал наш новый актив в Нижнекамске – олефиновый комплекс ЭП-600, который позволил удвоить выпуск этилена на территории «Нижнекамскнефтехима». Это вклад в увеличение объемов выпуска продукции и, соответственно, будущих доходов

Сегодня уже вышло на проектную мощность единственное в России производство гексена, которое мы создали по собственной технологии. Данный проект – это вклад и в развитие собственных мощностей, и в технологическую независимость страны. В результате, все производства полимеров СИБУРа не зависят от импорта данного продукта.

На данный момент в нашем портфеле проекты, которые обеспечивают эффективную монетизацию выпуска этилена на ЭП-600 – это производства металлоценового полиэтилена и полистирольная цепочка.

– Как отражаются на реализации инвестпроектов текущие макроэкономические факторы?

– Как вы понимаете, объем инвестиционной программы в несколько раз превышает прибыль «Нижнекамскнефтехима». EBITDA предприятия составляет порядка 50 млрд рублей, тогда как объем инвестиционной программы более чем в десять раз превышает этот показатель. Реализуем мы ее в сложной обстановке. Санкционные ограничения требуют от нас нового взгляда на то, где находить технологические и производственные решения, откуда закупать оборудование, как запускать это оборудование без лицензиаров и вендоров. Мы достаточно успешно справляемся с данными задачами и пуск ЭП-600 это показал.

Помимо этого, финансовая политика, которая сейчас реализуется в стране, предъявляет особые требования к стоимости денег. Имея такую прибыль и такой объем инвестиционных затрат, мы, во многом, деньги занимаем – под высокий процент.

В 2026 году компания в Татарстане находится на пике инвестиционной активности. Мы вложили и вкладываем много денег в действующие производственные комплексы и продолжаем строить новые. Отдача от этих проектов – дело будущего. Но мы уверены в каждом из этих производств, в том, что они принесут дополнительную прибыль, когда заработают на полную мощность. Те разрывы, которые сейчас есть в прибыли, как раз-таки обусловлены данными факторами – пиком инвестактивности и достаточно сложной ситуацией вокруг нас (санкционным давлением и высокими ставками заемного финансирования).

Вклад в науку и образование

– С учетом непростой макроэкономической ситуации продолжится ли в Нижнекамске реализация социальных проектов?

– Так как основа наших производств – это люди, мы инвестируем в то, чтобы сотрудники приходили на работу с ощущением радости и гордости. Для этого строятся новые административно-бытовые корпуса, появляются новые столовые, поликлиника и так далее. Но после работы наши сотрудники возвращаются в город, следовательно, мы несем ответственность, чтобы городская социальная инфраструктура развивалась.

В этом плане Нижнекамск не стоит на месте. Я здесь жил, работал и продолжаю работать и горжусь тем, что вижу на улицах города. За 4,5 года «Сибур» совместно с республиканскими и муниципальными властями реализовал достаточно много проектов в образовании, медицине, экологии, спорте. Например, спортивный комплекс «СИБУР Арена» стал центром притяжения горожан. В этом году в городе началась реконструкция парка Нефтехимиков – в будущем году город получит без преуменьшения в супер-парк для жителей всех возрастов.

В образовании был реализован проект по развитию колледжа нефтепереработки и нефтехимии им. Н.В. Лемаева, на базе него и филиала НХТИ был создан учебный центр «СИБУРИНТЕХ-НК», в котором студенты получили возможность обучаться, пользоваться инфраструктурой. На базе лицея №35 сформирован детский образовательный кластер, куда в том числе вошел эколого-биологический центр, где дети с первых лет обучения могут знакомиться с тем, что такое химия, полимеры и так далее. В результате, к моменту, когда им нужно будет сделать осознанный выбор будущей профессии, они будут понимать, чем занимается наша компания.

Недавно мы заложили строительство «СИБУР Школы» – это центр многофункционального практико-ориентированного образования, который позволит детям, с одной стороны, получить качественное школьное образование, а с другой – откроет широкие возможности практиковаться в лабораториях и других пространствах, делая своими руками то, о чем ранее они могли только читать. В этой школе, в первую очередь, планируется развивать инженерные, технологические направления, стараться привить детям интерес ко всему, что есть вокруг химии и технологий. Это будет еще один вклад в цепочку «школа – среднее учебное заведение – вуз – предприятия, научные центры СИБУРа. Это позволяет нам чувствовать уверенность в завтрашнем дне и формировать устойчивую кадровую стратегию, а также создавать условия для того, чтобы дети не уезжали из Нижнекамска учиться в другие места, зачастую не возвращаясь обратно, а видели возможности для образования и карьеры в родном городе.

– В Казани строится научно-исследовательский центр. На какой стадии находится реализация проекта?

– На территории Татарстана мы делаем достаточно весомый вклад в развитие науки. Строительство научно-исследовательского центра рядом с «Казаньоргсинтезом» завершится в конце текущего года, в первом квартале 2027-го он уже начнет работу. Также поблизости от КОСа строится катализаторная фабрика, которая станет первой в России и обеспечит все наши полимерные производства современными катализаторами.

Катализаторы – это большая головная боль для российской нефтехимии после того, как в 2022 году зарубежные лицензиары покинули РФ. Мы нашли аналоги, но ситуация все равно остается непростой: на сегодня мы зависим от зарубежных, в основном, китайских поставщиков. Катализаторная фабрика в Казани позволит через несколько лет обеспечить все наши производства современными катализаторами на 100%.

– Какой эффект принесет строительство нового этиленовода между «Нижнекамскнефтехимом» и «Казаньоргсинтезом», которое сейчас завершается?

– На сегодняшний день этилен, объем выпуска которого с запуском всех мощностей олефинового комплекса ЭП-600 превысит 1,2 млн т в год, распределяется на НКНХ и поступает на «Казаньоргсинтез», давая возможность развивать производство полимеров и на той площадке. Когда в развитие «Нижнекамскнефтехима» вложено 350 млрд рублей, много десятков миллиардов – в «Казаньоргсинтез», неправильно и небезопасно, чтобы связующим звеном между ними был актив, построенный 50 лет назад. Поэтому было принято решение о строительстве нового этиленовода. Все основные работы будут завершены в этом году, в конце года, думаю, начнется его пуск, а со следующего года он начнет функционировать.

Протяженность этиленовода составит 254 км. Он будет пролегать в обход жилых территорий. Таким образом, проект решает социальную проблему, так как достаточно большой отрезок старого этиленопровода был проложен вдоль города. Новый объект оснащен всеми элементами для обеспечения безопасности, в том числе систему обнаружения утечек, согласно нашим стандартам, которые были ранее опробованы на наших объектах в Сибири.

Эффект от вложений

– Вокруг предприятий СИБУРа в Татарстане сформировался нефтехимический перерабатывающий кластер. Каковы, на ваш взгляд, перспективы его развития в ближайшие годы?

– Наши продукты дают переработчикам хорошие возможности. Мы не случайно запускаем новые производства именно в Нижнекамске, так как здесь сосредоточено большое количество предприятий, которые производят пленку, изделия для медицины и прочих отраслей. Наша задача – дать им современные и конкурентоспособные продукты. Если мы насытим эти предприятия новыми решениями, они смогут начать производить продукцию, которая сейчас завозится из-за границы.

Не менее перспективным является производство металлоценового полиэтилена, которое мы запустим в 2027 году. Общаясь с учеными, мы не раз слышали, что весь мир переходит на металлоценовый катализ. Модернизация производства полиэтилена под металлоценовой катализатор является вкладом в современные решения. Еще один пример – производство гексена. Это важнейший компонент для производства высокорентабельного марочного ассортимента полиэтилена. Гексен уже омологирован: из него произведены полимеры на «ЗапСибНефтехиме». Какой-то объем гексена мы сможем выводить на рынок, тем самым решив вопрос импортозамещения для других производителей полимеров.

– Какие социально-экономические эффекты в целом, по планам, должна принести реализация инвестиционной программы в Татарстане?

– Я говорил о цепочке, которая начинается с выпуска этилена, пропилена, олефинов, превращаясь далее в полимеры, полистирол. Это те самые продукты, которые далее пойдут практически во все отрасли промышленности. Марки, которые мы создаем, позволят полностью заместить тот импорт, который сейчас есть. Например, металлоценовый полиэтилен, который будет создан на современном катализаторе. Такого производства пока еще нет ни в портфеле СИБУРа, ни в стране. Он позволит выпускать востребованную продукцию для медицины, сельского хозяйства и многих других отраслей, работая на технологическую независимость страны и импортозамещение.

Если говорить о вкладе непосредственно в наши предприятия, то в 2026 году мы видим рост производительности труда и мощности на 6%. Дальнейший прирост после запуска новых производств, по моей оценке, составит порядка 15-20%.

Также мы инвестируем в повышение управляемости и эффективности наших активов: на НКНХ созданы единые операторные вместо сотен разрозненных. В них будут собраны производства многих цепочек. Это в том числе дает возможность концентрировать управленческую силу и практики в одном месте, что среди прочего влияет на производительность труда. Параллельно мы проводим доавтоматизацию производства. В начале нашего пути, в 2021-2022 годах, уровень автоматизации на «Нижнекамскнефтехиме» был не высок, наша цель, чтобы к 2028-2030 годам он был не менее 94-95%.

Работа предприятия невозможна без сильной ремонтной базы. В этом году мы завершили строительство ремонтного завода, площадью свыше 17 тыс. кв. м, оснащенного современным станочным оборудованием с ЧПУ, элементами цифровых технологий. В данный проект было вложено свыше 10 млрд рублей. Эффект от реализации – это, в первую очередь, повышение качества ремонта и производительности труда, которая повысилась в 40 раз.

Важнейшим направлением является повышение компетенций, профессионализма и уровня образования сотрудников. На решение этих задач нацелен проект учебного центра «СИБУРИНТЕХ-НК», который был открыт в прошлом году. 15 тыс. человекочасов в течение года позволяют нашим сотрудникам получать дополнительное образование, в которое встроены те кейсы, которые есть на нашем предприятии. Практикоориентированная и регулярная подготовка дает уверенность, что общая компетенция персонала будет расти, следовательно, производство будет более безопасным и эффективным.

Фотографии предоставлены пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»