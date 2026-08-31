Армия России нанесла удар по складам ВСУ в Киевской и Одесской областях Украины, сообщает Минобороны РФ.

В Киевской области поражен склад «DHL Логистик» в населенном пункте Погребы, где хранились БПЛА и их комплектующие. Кроме того, удар нанесен по «Заммлер склад» в Борисполе – логистический центр занимался распределением грузов из западных стран.

В Одесской области поражен склад в населенном пункте Нерубайское, а также сухогруз в порту Южный с военным имуществом ВСУ.