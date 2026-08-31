Рандеву с бывшими: «Ак Барс» разгромил «Шанхай» с Яшкиным, Мифтаховым и Петаном

Казанцы разгромили «Шанхай» (4:0) в День Республики Татарстан и завершили предсезонку. Денисенко оформил дубль, Арефьев отстоял «на ноль», но победу омрачила травма Четверикова — подозрение на перелом челюсти. Как прошла игра – в репортаже «ТИ-Спорта» из Москвы.





Фото: ak-bars.ru

«Сухарь» Арефьева и первая шайба Бывальцева: как «Ак Барс» не оставил шансов своим экс-игрокам

Матч за пятое место Кубка мэра Москвы между «Ак Барсом» и «Шанхайскими Драконами» с первых минут обещал стать принципиальным. Слишком много знакомых лиц было в составе китайской команды: в воротах стоял бывший голкипер казанцев Амир Мифтахов, а в атаку вышли экс-форварды «Ак Барса» – Дмитрий Яшкин и Ник Петан. Казанцы не оставили сопернику шансов – 4:0. И сделали это в День Республики Татарстан и День города Казани, как отметил после матча главный тренер Анвар Гатиятулин: «В первую очередь хотел бы поздравить всех жителей Татарстана с Днем города Казани».

Первая шайба «Ак Барса» вызвала у Яшкина вопросы. Экс-форвард казанцев посчитал, что его бывшие одноклубники сыграли высоко поднятой клюшкой, и подозвал главного арбитра. Судья выслушал, но решение не изменил – гол засчитан. Яшкин лишь ухмыльнулся и покатил на вбрасывание.

Второй период превратился в бенефис Григория Денисенко. Сначала он забил в большинстве на 37-й минуте после передач Альберта Яруллина и Степана Терехова, а меньше чем через минуту оформил дубль уже в меньшинстве. «Ак Барс» играл вчетвером после удаления Яруллина за подножку, но Алексей Бывальцев разогнал быструю атаку по левому краю и в падении прострелил на пятак, где Денисенко переправил шайбу «в домик» Мифтахову.

Гатиятулин отметил его универсализм: «Мы ищем сильные стороны игроков, развиваем их. Мы уже пробовали Гришу на вбрасываниях во время предсезонной подготовки, готовили его к этому. Сейчас это одна из наших заготовок. У него был опыт игры на точке в Северной Америке. Гриша хорошо провел прошлый сезон. В новом, думаю, он будет прибавлять».

На 54-й минуте Бывальцев поставил точку, отличившись в меньшинстве в пустые ворота. Кейлен Эддисон неудачно сыграл на чужой синей линии, «подарил» шайбу Бывальцеву, и тот прицельно отправил игровой снаряд в пустые ворота. Кстати, для Алексея Бывальцева эта шайба стала первой за «Ак Барс».

«Ак Барс» действовал как сыгранный коллектив: команда шла вровень, хоккеисты чувствовали друг друга.

‘Мы ищем сильные стороны игроков, развиваем их’ Фото: ak-bars.ru

Отдельно стоит отметить Максима Арефьева: молодой вратарь оформил «сухарь», отразив все 27 бросков по своим воротам. Для голкипера это был уверенный и зрелый матч.

Билялов в порядке, Четвериков – в больнице: «Ак Барс» теряет игроков перед стартом

Победа над «Шанхаем» оставила двойственное впечатление: радость от крупного счета соседствовала с тревогой за здоровье игроков. Во втором периоде защитник Даниил Четвериков получил удар в голову. Владимир Алистров заехал локтем по лицу Четверикова, тот смог подняться со льда и покинул площадку. «Похоже, там перелом [челюсти], он поехал в больницу. Скорее всего, оставим его здесь. Будем с ним на связи», – в этих словах Гатиятулина слышится не только сухая констатация факта, но и напряжение. Даниил находится на пробном контракте с «Ак Барсом».

Четвериков – уроженец Казани и воспитанник «Ак Барса», всю карьеру провел в системе казанского клуба. В минувшем сезоне сыграл в 48 матчах в составе «Нефтяника» и набрал 17 (4+13) очков.

Не менее важной была и ситуация с Тимуром Биляловым, который в предыдущем матче со «Спартаком» потянул левую руку. Тогда ему на льду морозили руку, и он доиграл встречу, но опасения оставались. Однако уже на следующий день Гатиятулин развеял главные страхи болельщиков.

«Тимур в хорошем состоянии», – отметил он.

Более того, тренер сделал важное заявление, которое меняет всю вратарскую иерархию команды. Если раньше Билялов был безусловным первым номером (47 матчей в регулярном чемпионате), то в новом сезоне нагрузка будет распределяться иначе.

«В прошлом сезоне он (Арефьев, – прим. ред.) был бэкапом… В новом сезоне мы планируем поровну распределять время между ним и Биляловым», – пояснил тренер.

Это не просто кадровое решение, а стратегический шаг – дать игровую практику талантливому 23-летнему вратарю, который в матче с «Шанхаем» подтвердил свою готовность, оформив «сухарь».

Кирилл Семенов, Тимур Билялов, Никита Лямкин Фото: ak-bars.ru

В матче с «Шанхаем» отдых получили Артем Галимов, Никита Лямкин и Кирилл Семенов. Однако все они были вместе с командой.

«Планы выполнили»: Гатиятулин доволен предсезонкой, Лав – не очень

К финальной сирене «Ак Барс» выглядел уверенно. Команда словно почувствовала вкус хорошей игры: хоккеисты разошлись, заиграли в касание, создавали моменты и не позволяли сопернику ничего у своих ворот.

Гатиятулин, оценивая предсезонку в целом, сказал: «То, что планировали, все выполнили, получили информацию. Кем-то довольны, от кого-то ожидали большего. У нас много информации, будем думать, что делать дальше».

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав после разгрома не скрывал разочарования. По его словам, он не обсуждал с бывшими игроками «Ак Барса» – Дмитрием Яшкиным, Амиром Мифтаховым и Ником Петаном – возможные уязвимости казанцев.

Турнир в Москве завершен. Следующая остановка – старт регулярного чемпионата. Первый официальный матч КХЛ «Ак Барс» проведет 5 сентября на домашней арене против новосибирской «Сибири».