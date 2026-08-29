Песошин вручил бугульминцам государственные и ведомственные награды

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.

В Бугульме сегодня, 29 августа, в рамках празднования Дня города, Дня Республики Татарстан и Дня работника нефтяной и газовой промышленности состоялось награждение жителей, внесших вклад в развитие города и республики.

Государственные и ведомственные награды отличившимся бугульминцам вручил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Медалью «За отвагу» за мужество и отвагу, проявленные при выполнении задач специальной военной операции, награжден рядовой Константин Герасимов.

Почетные грамоты Министерства энергетики Российской Федерации получили директор филиала ООО «ТНГ-Групп» «Тиманское управление геофизических работ» Рустем Абдуллин и водитель автотранспортного средства технологического назначения сейсморазведочной партии №6 Восточно-Сибирского геологоразведочного управления ООО «ТНГ-Групп» Александр Косарев.

Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» отмечен председатель местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Бугульминского муниципального района Иршат Измайлов.

Медаль Республики Татарстан «За доблестный труд» вручили директору компании «Подгорный» Тауфику Салахову.

Благодарности Раиса Татарстана удостоились тренер-преподаватель спортивной школы «Юность» имени Е.А. Тимерзянова Рафик Давлетшин и бортпроводник службы бортпроводников «ЮВТ АЭРО» Лилия Садыкова.

Еще несколько жителей Бугульмы получили награды за профессиональные достижения и вклад в развитие различных отраслей. Благодарностями Кабинета Министров Татарстана отмечены руководитель исполнительного комитета Бугульминского района Руслан Масалимов, директор спортивной школы по лыжным гонкам Денис Белов и инженер по лесовосстановлению Бугульминского лесничества Нурфия Ибрагимова.

Благодарности заместителя Премьер-министра – министра промышленности и торговли Татарстана получили сотрудники института «ТатНИПИнефть» Евгений Бутусов, Александр Жиркеев и заместитель начальника управления наклонно-направленного бурения «ТНГ-групп» Павел Вологодский.

Благодарственное письмо Министерства юстиции Татарстана вручили юрисконсульту «Татнефти» Вячеславу Федорову.

Отдельная часть церемонии посвящена жителям, занесенным на Электронную доску почета Бугульминского района. В их числе – директор Централизованной районной клубной системы Ирина Ибатуллина, заведующий приемным отделением Бугульминской центральной районной больницы Батырбай Балтаев, врач-терапевт Светлана Голубцова, заведующая детским садом №38 «Золотой улей» Вероника Синягаева, социальный педагог школы №1 Сабиля Кашапова, экономист Бугульминского механического завода Ольга Братчикова и ведущий специалист «Татнефть-Добычи» Айдар Насыров.

Почетной грамотой главы Бугульминского района награждены сотрудники предприятий нефтегазовой и машиностроительной отраслей, в том числе представители «ТатНИПИнефти», «ТН-Сервиса» и других предприятий.

В рамках праздничной церемонии также вручили ведомственные награды ПАО «Татнефть». Звание «Почетный нефтяник ПАО «Татнефть» получили заместитель начальника управления по сбору и логистике управления вторичных ресурсов Евгений Ульянов, электромонтер «ТН-Сервиса» Рамиль Султанов и главный специалист отдела аудита запасов и ресурсов «ТатНИПИнефти» Альфия Хамидуллина.

Всего в список награждаемых 29 августа вошли 37 жителей и работников предприятий Бугульмы. Церемония стала частью масштабного празднования в городе, который в этом году отмечает 245-летие со дня присвоения статуса города.