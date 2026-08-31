Казань впервые примет фестиваль «Традиционный костюм народов России»

С 4 по 6 сентября текущего, 2026 года столица Татарстана впервые примет всероссийский фестиваль «Традиционный костюм народов России». Центральным событием проекта конкурс, на котором мастера, дизайнеры и творческие коллективы со всей России представят свои работы по номинациям, сообщают организаторы мероприятия.

Состязающиеся продемонстрируют свое видение традиционного костюма: от точных реконструкций до смелых современных интерпретаций, где народные мотивы звучат по-новому. Конкурсные проказы пройдут в Культурном центре А. С. Пушкина 4 и 5 сентября – с 15.30 до 18.00 и с 14.30 до 17.30 соответственно.

Параллельно в Центре уникального мастерства (ЦУМе) развернется выставка. На первом этаже в 106-й аудитории представят традиционные костюмы народов России, авторские куклы в национальных нарядах, а также аксессуары, дополняющие образ. У желающих в течение трех дней будет редкая возможность рассмотреть в деталях вышивку, крой и орнаменты, которые веками передавались из поколения в поколение.

Гала-показ и церемония награждения станут кульминацией фестиваля. В Пушечном дворе Казанского Кремля 6 сентября выступят финалисты, а жюри объявит имена победителей и обладателя Гран-при. Гости смогут в том числе приобрести уникальные изделия мастеров на ярмарке декоративно-прикладного искусства – от украшений до предметов быта. Гала-показ и награждение состоятся с 15.00 до 17.00.

Кроме того, в рамках фестиваля 4 сентября пройдет конференция «Традиционный костюм в современном мире» и аналитическая сессия для авторов коллекций. Эксперты и участники обсудят развитие традиций, обменяются опытом, проанализируют конкурсные работы и наметят новые векторы творческого роста. Встреча начнется в 19.00, местом проведения определен Культурный центр А. С. Пушкина.

Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры Российской Федерации, Государственный российский дом народного творчества имени В. Д. Поленова, Министерство культуры Республики Татарстан и ГБУ «Таткультресурсцентр».

Цели фестиваля сформулированы следующим образом: сохранение и развитие традиций костюма народов России, поддержка талантливых мастеров и творческих коллективов, повышение профессионального мастерства участников.

Вход свободный, но по регистрации.