Многодетная семья получила подарки от главы МВД по РТ перед Днем Знаний

Фото: МВД по РТ

В преддверии Дня Знаний Министр внутренних дел РТ генерал-лейтенант полиции Дамир Сатретдинов встретился с семьей многодетной сотрудницы полиции Татьяны Плоховой, сообщает пресс-служба ведомства. Встреча прошла за чаепитием, во время которой министр узнал о жизни семьи и успехах детей.

Татьяна работает в органах внутренних дел более 20 лет, имеет звание младшего лейтенанта и в настоящее время занимает должность оперативного дежурного в межмуниципальном отделе МВД России «Верхнеуслонский». В Татарстане Плохова проживает и работает с апреля 2026 года, после того, как ее мужа комиссовали из пограничных войск.

В семье семеро детей – трое родных и четверо приемных. Всего семья опекала девять детей, однако двое выросли и живут самостоятельно. Еще двое – остались учиться в родном регионе.

Фото: МВД по РТ

Для успешной учебы министр подарил Плоховым компьютер, а для отдыха и развлечения дети получили умную колонку и пять беспроводных наушников. Кроме того, детям подарили сертификаты на посещение картинг-клуба «Форсаж», а родителям – сертификаты для приобретения школьных принадлежностей на сумму 10 тыс. рублей для каждого ребенка.

Тем не менее, никто из ребят не остался без персональных подарков. Так, 12-летние Егор и Руслан болеют за «Рубин». Им министр вручил по мячу с автографами игроков любимой команды. В свою очередь, 16-летний Игорь, 14-летняя Юля и 9-летняя Ульяна увлекаются рисованием. Им достались картины для точечной росписи.

В завершение встречи семье провели экскурсию по музею МВД по Республике Татарстан.