Большинство гибнет в сумерках и в темноте: в РТ выросло число погибших пешеходов

Без малого полтысячи человек попали под колеса автомобилей с начала года в РТ. В большинстве случаев, по статистике, пешеходы виноваты сами: переходили дорогу в неположенном месте, не использовали световозвращающие элементы в темноте. Госавтоинспекция настоятельно просит всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными.





«За этот год под колеса автомобилей в республике попали 457 пешеход, 435 из них получили различные травмы»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Три четверти из тех, кто погиб в этом году, переходили дорогу там, где запрещено»

Цифры статистики ужасают: 37 пешеходов погибли с начала этого года на дорогах Татарстана. Для сравнения: за такой же период прошлого года – с января по август – погибших было меньше на восемь человек. В общей сложности за этот год под колеса автомобилей в республике попали 457 пешеходов, 435 из них получили различные травмы.

Временно исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции Татарстана Айрат Самигуллин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Уважаемые участники дорожного движения! По данным статистики, в текущем году в республике отмечается рост числа погибших пешеходов в дорожно-транспортных происшествиях. Из 37 погибших большая часть попала под колеса автомобилей в темное время суток. Водителям необходимо проявлять повышенное внимание на дорогах, в особенности при проезде пешеходных переходов и вблизи образовательных организаций. Заблаговременно снижайте скорость, исключайте любые отвлекающие факторы во время управления транспортным средством», – обратился к жителям республики временно исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции Татарстана Айрат Самигуллин.

76% пешеходов из тех, кто погиб в этом году, переходили дорогу в неположенном месте – нарушили правила дорожного движения, и это стало причиной трагедии.

Виноваты, конечно, и водители, ведь, чтобы произошла трагедия, достаточно доли секунды: посмотрел в телефон, а когда перевел взгляд на дорогу, уже случилось непоправимое.

Водитель обязан сбавлять скорость, если видит, что пешеход приближается к зебре, и должен быть готов незамедлительно затормозить Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Водители обязаны уступать дорогу пешеходам, которые уже ступили на проезжую часть»

29 марта на трассе Казань – Шемордан водитель Kia Optima сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте.

29 июня 73-летняя женщина погибла после того, как ее сбили на пешеходном переходе. Трагедия произошла напротив дома №81 по улице Шамиля Усманова. 57-летний водитель автомобиля «Ока» сбил ее на нерегулируемом пешеходном переходе. С травмами пенсионерку доставили в реанимацию БСМП, позже она скончалась.

30 июля в Зеленодольском районе Татарстана водитель Volkswagen сбил двоих мужчин на нерегулируемом пешеходном переходе. Момент ДТП попал на видео. Оба мужчины получили травмы, один из них скончался в больнице.

26 августа в Набережных Челнах пешеход погиб после того, как его сбила легковушка, водитель которой был пьян.

Как рассказали в Госавтоинспекции Татарстана, водитель автомобиля Geely выпил алкоголь, а затем сел за руль. В какой-то момент он наехал на дорожное ограждение, а затем и на пешехода, который в этот момент шел по тротуару.

В ГАИ напоминают: водители обязаны уступать дорогу пешеходам, которые уже ступили на проезжую часть. Кроме того, водители обязаны сбавлять скорость, если видят, что пешеход приближается к зебре, и должны быть готовы незамедлительно затормозить. Особенно это касается мест, где видимость для водителя ограничена.

Если предупредить ДТП не удалось, водитель обязан оказать первую помощь пассажиру, вызвать скорую помощь и автоинспекторов.

За побег с места происшествия автовладельца лишат прав и могут арестовать на 15 суток. Если же сбитый человек погиб или травмы оказались тяжелыми, водителю грозит уголовное дело и лишение свободы на срок до 15 лет. Отметим, при тяжелых последствиях, даже если водитель не стал скрываться, уголовное наказание неизбежно.

Отражатели, как правило, есть на детской одежде, рюкзаках и велосипедах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Световозвращающие элементы на одежде сделают пешехода гораздо заметнее на дороге в темноте

В Госавтоинспекции Татарстана отмечают: если водители, как правило, помнят о своей ответственности, то пешеходы о ней часто забывают. А ведь правила простые: ходить только по тротуару, а при его отсутствии – по обочине. Если идти пришлось по краю проезжей части, то пешеход должен идти навстречу направлению движения машин.

Если нет светофора, то, переходя дорогу, человек должен убедиться, что машины достаточно далеко и он успеет перейти. Нужно грамотно оценивать свою скорость и скорость потока транспорта.

Переходя дорогу, не стоит останавливаться без необходимости. На некоторых дорогах оборудованы островки безопасности – там можно сделать остановку.

Что касается статистики по ДТП с пешеходами в темное время суток, то в прошлом году таких случаев было 14, в этом – 23.

«Пешеходам важно помнить, что переходить дорогу необходимо только в установленных местах, убедившись в своей безопасности. Использование световозвращающих элементов – простая и эффективная мера, которая заметно повышает вашу видимость в условиях сокращенного светового дня», – отметил Айрат Самигуллин.

Отражатели, как правило, есть на детской одежде, рюкзаках и велосипедах. Сегодня производители детских товаров заранее продумывают вопрос безопасности. Однако, подчеркивают в ГАИ Татарстана, было бы не лишним наклеить на одежду ребенка дополнительные световозвращающие элементы. Их же должны использовать и взрослые.

10 апреля в Кировском районе Казани водитель не заметил пешехода в темное время суток и сбил его насмерть. Как рассказали в Госавтоинспекции города, 36-летний уроженец Пермского края в 23:30 шел по проезжей части на Горьковском шоссе. Видимость была недостаточной, на одежде мужчины не было световозвращающих элементов. В это время навстречу ехал 45-летний водитель грузовика Scania, житель Свердловской области. Несмотря на его 27-летний водительский стаж, он не выбрал безопасную скорость, не заметил идущего по дороге мужчину и наехал на него.

Для водителей и пешеходов за несоблюдение ПДД предусмотрены штрафы Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Штрафы за несоблюдение ПДД есть и для водителей, и для пешеходов

Тем, кто нарушает правила дорожного движения, грозят штрафы. Если водитель не уступил дорогу пешеходу, его оштрафуют на сумму от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

За причинение вреда здоровью в результате ДТП штраф зависит от характера полученных пешеходом травм:

при легком вреде здоровью штраф от 3750 до 7500 рублей либо лишение прав на срок до полутора лет;

при вреде средней тяжести – штраф от 15 до 37,5 тысячи рублей либо лишение прав на срок до двух лет;

за тяжкий вред здоровью либо в случае гибели пешехода наступает уголовная ответственность.

Помимо этого, в гражданский суд на водителя-виновника подаются иски о возмещении морального и материального вреда.

Если правила нарушает пешеход, также предусмотрены штрафы.

За переход дороги в неположенном месте или на красный свет пешеход заплатит 500 рублей. Но это в случае, если нарушение ПДД не привело к серьезным последствиям.

За создание помех для движения автомобилей штраф 1000 рублей. За нарушение, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей.

За отсутствие световозвращающих элементов при движении вне населенных пунктов в темное время суток пешехода оштрафуют на 500 рублей.

Если пешеход своим пренебрежением правил причинил ущерб, например, автомобилю, он будет обязан выплатить компенсацию – все это решается через суд.

«Снизить смертельную статистику можно только тогда, когда и водители, и пешеходы будут относиться к соблюдению правил дорожного движения ответственно» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Безопасность на дорогах складывается из ответственности каждого»

«Госавтоинспекция Республики Татарстан настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения проявлять предельную внимательность и ответственность при участии в дорожном движении. Водителям надлежит соблюдать повышенную осторожность при проезде пешеходных переходов, участков улично‑дорожной сети в жилых зонах и мест с интенсивным пешеходным трафиком. Пешеходам следует неукоснительно соблюдать требования ПДД, тщательно оценивать дорожную обстановку перед осуществлением перехода проезжей части, а также использовать световозвращающие элементы в темное время суток», – напомнил Айрат Самигуллин.

В ГАИ напоминают, что безопасность на дорогах – наша общая задача. Но снизить смертельную статистику можно только тогда, когда и водители, и пешеходы будут относиться к соблюдению правил дорожного движения ответственно.

«Призываю всех участников дорожного движения к взаимному уважению и строгому соблюдению ПДД. Безопасность на дорогах складывается из ответственности каждого», – подчеркнул Айрат Самигуллин.