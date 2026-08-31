В Татарстане семьи с детьми за год получили 15 млрд рублей господдержки

Отделение СФР по РТ оказало семьям с детьми из Татарстана господдержку на общую сумму около 15 млрд рублей. 500 семьям были выплачены ежемесячные пособия на детей, материнский капитал, ежегодная выплата для работающих родителей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ОСФР по РТ.

«Наиболее востребованная мера поддержки – единое пособие. Его в Татарстане получают более 90 тысяч семей. Право на выплату имеют семьи, чей ежемесячный доход на человека не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения, а также доход каждого трудоспособного человека в расчетном периоде составляет не менее 8 МРОТ. Размер выплаты зависит от дохода семьи и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка, установленного в Татарстане», – сообщили в пресс-службе.

Еще одна популярная мера поддержки – материнский капитал. С начала года его получили 340 семей республики. Эти средства родители могут использовать и на образование детей. Возможности программы не ограничиваются только оплатой школьного или вузовского обучения. Родители могут оплатить средствами господдержки содержание ребенка в детском саду, услуги по присмотру и уходу, а также кружки и секции, творческие студии, курсы иностранных языков или даже обучение в автошколе.

С 2026 года для семей с двумя и более детьми действует новая мера поддержки – ежегодная семейная выплата. Она положена семьям, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе на предыдущий год. Сумма выплаты составит разницу между НДФЛ, уплаченным с доходов, и суммой, исчисленной по ставке 6%. Подать заявление можно до 1 октября.

«Поддержка семей с детьми – ключевое направление нашей работы. Важно, чтобы родители знали о своих правах и могли своевременно воспользоваться положенными мерами поддержки. Начало нового учебного года всегда связано с дополнительными заботами, поэтому мы стараемся сделать получение услуг максимально простым и удобным. Желаю школьникам интересного учебного года, новых знаний и достижений, а родителям – терпения, спокойствия и как можно больше поводов гордиться своими детьми», – отметил управляющий Отделением Социального фонда России по РТ Эдуард Вафин.