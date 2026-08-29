Памп-трек, награды и песни «Айфары»: фестиваль труда и доблести прошел в Тюлячах

В Тюлячах состоялся праздник «Фестиваль труда и доблести». В мероприятии приняли участие глава района Айрат Фатхуллин, депутаты Государственной Думы VIII созыва Рустам Калимуллин и Илья Вольфсон, депутат Государственного Совета Татарстана Назип Хазипов, главный советник Управления по работе с территориями Раиса Татарстана, куратор района Лидия Сунгатуллина, а также другие руководители.

Сначала гости района вместе с главой муниципального района Айратом Фатхуллиным ознакомились с выставками, подготовленными работниками культуры, сельскими поселениями и школьными коллективами.

Они посетили мастер-классы, которые педагоги района проводили вместе с детьми, осмотрели парк, благоустроенный по республиканской программе, а также бюсты, открытые в память о выдающихся земляках.

Затем на праздничной сцене состоялась торжественная церемония вручения свидетельств жителям района, чьи имена были занесены на Электронную доску почета района.

Награды вручили глава района Айрат Фатхуллин и депутаты Государственной Думы Рустам Калимуллин и Илья Вольфсон.

Они также поздравили жителей района с праздником и пожелали им благополучия и новых успехов.

Еще одним долгожданным событием стало открытие нового памп-трека в центральном парке отдыха района.

Современная спортивная площадка призвана не только популяризировать здоровый образ жизни среди подрастающего поколения, но и предоставить подросткам безопасное и специально оборудованное место для активного отдыха.

Праздничные торжества продолжились концертом художественной самодеятельности района под названием «Сияй, живи, цвети, моя республика!».

Концерт открылся песней «Я люблю тебя, Татарстан!», а всего на сцене выступили более двадцати исполнителей и творческих коллективов.

Завершением вечера стало выступление казанской группы «Айфара», которое стало настоящим праздничным подарком для жителей района.

В этом году коллектив отмечает свое 35-летие, и его концерт с удовольствием смотрели и взрослые, и дети.