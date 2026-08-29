Минниханов вручил Золотую Звезду родителям Героя России из Татарстана

Золотую Звезду Героя России вручил сегодня в Казанское Кремле Раис Татарстана Рустам Минниханов родителям погибшего на СВО гвардии капитана Тимура Гимранова. Награду из рук Раиса получили отец героя Ильдар Фанизович и мать – Светлана Юлдашевна.

«Татарстанские бойцы проявляют отвагу и самоотверженность на поле боя, порой ценой собственной жизни. Сегодня с нами родители Тимура Ильдаровича Гимранова – участника специальной военной операции, Героя Российской Федерации, погибшего при выполнении воинского долга. Приношу вам свои искренние соболезнования и разделяю вашу невосполнимую утрату. Подвиг Тимура Гимранова служит примером мужества для наших военнослужащих, которые с честью выполняют боевые задачи и приближают победу», – сказал Минниханов.

В передаче высшей государственной награды России принял участие заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Игорь Романов. Присутствующие в зале приветствовали родителей героя стоя.

Сразу после церемонии награждения родители Тимура Гимранова поделились воспитаниями о сыне с журналистами. По словам отца выдающегося татарстанца, его сыну удалось исполнить свою заветную мечту.

«Он всегда любил и уважал своих родителей, и всех людей тоже. Был исполнительным, никогда не подводил. <…> Он всегда шел к своей мечте большими шагами. Старался. Я всегда удивляюсь тому, что прожив такую короткую жизнь, столько успел сделать. Во-первых, научился играть на гитаре очень хорошо. Со всеми аккордами справлялся. Во-вторых, рисовал очень красиво, красиво писал стихи. До сих пор его детские картинки хранятся дома. В-третьих, ни один человек не успеет освоить пять типов авиационной техники», – рассказал Ильдар Фанизович.

По его словам, Тимур Гимранов освоил и транспортную, и боевую авиационную технику. Его очень хвалил инструктор.

Отец героя говорит, что сам не служил, но был начальником марштурно-десантной службы. Привозил сына к себе в часть, показывал самолеты и вертолеты. Мальчику было очень интересно. Тимур впервые побывал в кабине вертолета в пять лет. А еще родители нашли секретный блокнот сына.

«Он с пяти лет начал писать туда свои мысли. Он писать научился рано. Первая надпись была: «Я буду летчиком!» <…> Ему было всего 5–6 лет, и он уже тогда знал, чего хочет», – отметил Ильдар Фанизович.

Тимур Гимранов героически погиб 20 марта 2026 года при выполнении боевого задания. В этот день командир экипажа вертолета Ка-52 Тимур Гимранов и штурман-оператор Илья Кужлев выполняли боевое задание по поражению наземных целей противника на границе ДНР и Днепропетровской области. Когда возвращались с задания, их вертолет атаковали вражеские беспилотники. Левое крыло вертолета было подбито, он загорелся. Тимур Гимранов сохранил управление и смог посадить вертолет в поле.

Благодаря его профессионализму детонация боекомплекта не произошла. Затем экипаж покинул вертолет, однако вскоре их атаковали вражеские БПЛА. В результате полученных ранений капитан Тимур Гимранов и штурман Илья Кужлев погибли.

За совокупность боевых вылетов, мужество и самоотверженность при выполнении воинского долга Гимранову присвоено звание Героя России посмертно. Указ подписал Президент России Владимир Путин.