«Эрьзя» в Саранске, «Нос» в Самаре: куда в ПФО поехать за балетом и оперой?

В преддверии старта очередных сезонов в оперных театрах, действующих в десяти регионах Поволжья, «Татар-информ» представляет выборку самого интересного из их афиш. Выборку субъективную, составленную автором, страстным поклонником балета и оперы, по принципу «на что поехал бы сам».





11 и 12 сентября в Театре имени Джалиля покажут премьеру прошлого сезона – оперу «Свадьба Фигаро» Моцарта

Фото: kazan-opera.ru

Театр имени Джалиля открывает сезон «Свадьбой Фигаро»

С началом осени – и это закон, аналогичный смене времен года, – стартуют очередные сезоны в оперных театрах России. Но афиши у всех публикуются с разным временным размахом. Так, Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля свою опубликовал лишь до конца октября (и билетов на спектакли, как всегда, почти не осталось, разве что на руках у уполномоченных по их продаже).

В списке на два месяца – традиционные репертуарные названия. 11 и 12 сентября, например, покажут премьеру прошлого сезона – оперу «Свадьба Фигаро» Моцарта, а 17 сентября – премьеру еще 2020 года, но довольно уникальную. Речь о спектакле «И воссияет вечный свет», поставленном эксклюзивно в Казани балетмейстером, легендарным танцовщиком и экс-директором Большого театра, народным артистом СССР Владимиром Васильевым. Философскую притчу о судьбе художника он рассказал тоже на музыку Моцарта – на его пронзительный «Реквием». И этот авторский синтетический спектакль, в котором участвуют солисты оперы, хор, оркестр и артисты балета, без самого Васильева не проходит…

В сентябре же ТАГТОиБ имени Джалиля покажет традиционный для новогодних праздников балет «Щелкунчик», а также оперу Резеды Ахияровой «Сююмбике». Октябрь откроет ее же национальный балет – «Золотая Орда», а между этими событиями запланирована и творческая встреча с композитором, которая отметила в этом году юбилей. В октябре в расписании: «Евгений Онегин» Чайковского, «Жизнь за царя» Глинки, «Трубадур» Верди, «Тоска» Пуччини. Из балетов – премьера прошлого сезона «Золушка» Прокофьева, «Шурале» Яруллина, а также «Корсар» и «Коппелия».

При настолько «классической» афише балетоманам и поклонникам оперы остается два выхода. Или ехать в столичные театры, благо в Москве и Санкт-Петербурге выбор постановок совершенно безграничен (можно, кстати, отправиться и на восток, в Екатеринбург, театр там тоже федеральный, творческая команда очень живая, а расписание – заманчивое). Либо в рамках того же «театрального туризма» осваивать регионы ПФО. Тем более что театры оперы и балета работают и в граничащих с Татарстаном субъектах РФ, точнее в их столицах – Самаре, Уфе, Ижевске, Чебоксарах и Йошкар-Оле, и в других административных центрах Поволжья, благодаря чему наш федеральный округ по концентрации оперно-балетного искусства – 10 театров на 14 регионов – превосходит все другие в России.

Изучив афиши, руководитель АЦ «Татар-информа», сам страстный поклонник балета и оперы, выбрал самые интересные для него спектакли этой осени. Отмечу на старте, что бессмертной классикой – от опер Верди и Пуччини до балетов Чайковского и Минкуса – наполнены расписания всех «профильных» театров. Потому названия, которые «идут везде», в подборку были включены только в случае интересных авторских редакций, сделанных талантливыми и признанными балетмейстерами или оперными режиссерами.

Очередной сезон 17 сентября на главной сцене откроет «Анюта» – лучший балет Владимира Васильева, поставленный им в 1986 году на музыку Валерия Гаврилина Фото: operann.ru

Нижний Новгород: «Анюта», «Волшебная ночь» и концерты в Пакгаузе на Стрелке

Начнем со столицы ПФО и Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени Пушкина. В отличие от многих «коллег по цеху» здесь афишу расписали аж до конца текущего года. Очередной сезон 17 сентября на главной сцене откроет «Анюта» – лучший балет того же Владимира Васильева, поставленный им в 1986 году на музыку Валерия Гаврилина и по собственному либретто, основанному на сюжете рассказа Чехова «Анна на шее».

Интересно, что в Нижнем этот безусловный балетный шедевр будет представлен впервые, хотя эта «не бытовая драма, а притча о человеческом достоинстве, соблазне успеха, любви и утрате самого себя» уже 40 лет входит в репертуар практически всех ведущих театров России (в Казани идет, например, с конца 1980-х). В НГАТОиБ «Анюту» перенес сам балетмейстер с помощью ассистента – Андрея Меланьина. Состав исполнителей на сайте театра пока не указан. Но премьера растянется на четыре вечера.

Что еще посмотреть? 26 и 27 сентября театр повторит премьеру прошлого сезона – вечер одноактных балетов «Волшебная ночь», объединивший два редчайших шедевра немецкого авангарда, впервые выпущенных независимо друг от друга в 1922-м, – «Демона» Пауля Хиндемита и, собственно, «Волшебную ночь» Курта Вайля. Эти балеты в России больше нигде не идут, да и в мире их почти нигде не ставят, к тому же партитура Вайля много десятилетий считалась утерянной (ее нашли лишь в 2005-м в библиотеке Йеля). В Нижнем свои прочтения осуществили еще и зарубежные хореографы – Грегори Макома из ЮАР и македонец Игор Киров.

Из опер стоит обратить внимание на премьеру 2025-го – «Золотой петушок», последний шедевр Римского-Корсакова и единственный из огромного наследия композитора, представленный в репертуаре НГАТОиБ, – эту оперу там ставили лишь раз в далеком 1955-м. А также на редкость – «Золушку» Россини, поставленную в прошлом году впервые в истории театра (да и во всей России эта опера идет, кажется, еще только в Мариинке).

Добавим, что у Нижегородского театра есть и вторая площадка – «Концертный Пакгауз» на Стрелке, афиша которого переполнена камерными программами и современными балетными постановками. А в декабре там можно будет послушать масштабную ораторию «Триумф времени и разочарования» Генделя, впервые поставленную театром еще в 2023-м.

Балет «Конек-Горбунок» Родиона Щедрина Фото: bashopera.ru

Уфа: «Конек-Горбунок», национальные балеты и уникальный «Рахманинов»

В Башкирском государственном академическом театре оперы и балета афишу, как и в Казани, открыли лишь до конца октября. Новый, 89-й сезон театр начинает праздничными гала-концертами: на этой неделе оперным (уже прошел в пятницу), на следующей – балетным. Затем в расписании – премьеры прошлого сезона: опера-буфф «Севильский цирюльник» Россини в постановке Сергея Широкова и балет «Конек-Горбунок» Родиона Щедрина.

Про эти спектакли на сайте театра сообщается, что в одной из самых исполняемых в мире комических опер зрителей ждут не только прекрасные костюмы, роскошный грим и декорации, но и сюжет, в котором «есть актуальные приметы сегодняшнего дня». «Благодаря масштабу и цельности сценического действия мы дадим возможность зрителю полностью погрузиться в сюжет оперы. Самое главное, мы не ограничиваем себя сценой, задействуем зал, где будут вовлечены и зрители», – интригуют создатели.

Что касается балета, то партитура Щедрина, созданная им еще в конце 1950-х, но уже в новом веке лично переработанная, отличается «светлым, радостным настроением, юмором с элементами русского скоморошьего действа. Юмор, озорство и жизнелюбие произведения вдохновили постановочную группу спектакля создать веселый, поучительный и динамичный балет с яркой, изобретательной хореографией и красочным оформлением». На родной сцене его поставил штатный балетмейстер театра, народный артист РБ Ринат Абушахманов.

Премьера прошлого сезона – опера-буфф «Севильский цирюльник» Россини в постановке Сергея Широкова Фото: bashopera.ru

Что еще посмотреть? Шедевры национального репертуара – абсолютную классику, балет «Журавлиная песнь» Льва Степанова и Загира Исмагилова, а также новинку 2024-го – балет «Семь девушек» на музыку Галины Зигановой (также в хореографии Абушахманова), основанный на башкирской легенде.

Но особенно рекомендую совершенно уникальный спектакль «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь», созданный на сборную музыку, естественно, самого композитора в 2023-м – год его 150-летия. Режиссер и хореограф Олег Габышев, с этого сезона, кстати, назначенный главным балетмейстером театра в Саранске, объединил в нем и балет, и оперу (в партии Шаляпина – худрук БГАТОиБ, бас Аскар Абдразаков).

Повторят в сентябре майскую премьеру – балет «Корсар» в постановке главного балетмейстера САТОБ Юрия Бурлаки Фото: оpera-samara.ru

Самара: «Нос» Шостаковича и «Корсар» в реконструкции Бурлаки

Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича (САТОБ) по странной традиции расписание выдавливает всегда по капле – пока доступен только сентябрь. Новый сезон в Самаре откроет VII Международный фестиваль искусств, в рамках которого пройдет премьера оперы «Нос» – естественно, Шостаковича.

Впервые этот спектакль, либретто к которому композитор создал вместе с Евгением Замятиным, Александром Прайсом и Георгием Иониным, публика увидела в Ленинграде 18 января 1930 года. С музыкальной точки зрения опера с тех пор считается ярким манифестом авангарда и остроумного обличения.

«Основанная на одноименной повести Николая Гоголя, «Нос» – это не просто череда забавных недоразумений. Это едкое высмеивание бюрократической системы, погони за чинами и статусом, а также утраты собственной индивидуальности в стремлении к внешним атрибутам. Шостакович, с присущим ему талантом, воплощает этот абсурд в изобретательной и энергичной музыке, наполненной пародиями, гротеском и неожиданными поворотами. Здесь нет места скуке: стремительные сцены, яркие персонажи, музыкальные шутки и драматические моменты сменяют друг друга, создавая калейдоскоп эмоций», – сказано в анонсе.

В Самаре спектакль ставит внучка композитора Ксения Шостакович вместе с дирижером Павлом Смелковым и художником Юлианной Лайковой (она же отвечает и за костюмы).

Что еще посмотреть? В рамках того же фестиваля покажут одноактные балеты, созданные в разное время тоже на музыку Шостаковича, – «Барышня и хулиган» и «Ленинградская симфония» (16 и 17 сентября), причем участие в них примут звезды Мариинки Кимин Ким, Мария Ширинкина и Юрий Смекалов.

Повторят в сентябре и майскую премьеру – балет «Корсар» в постановке главного балетмейстера САТОБ Юрия Бурлаки, который известен в стране и в мире в качестве выдающегося реконструктора балетов наследия. В крайне объемных, длинных и аутентичных редакциях Бурлаки в Самаре идут «Раймонда», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие шедевры мировой классики. Теперь этот ряд пополнил и «Корсар», который за полтора века со дня его премьеры в каких только редакциях не ставили…

Бурлака пошел своим, уже проторенным путем. «Опираясь на бесценные записи, хранящиеся в Гарвардском университете», он воссоздал «Корсар» максимально приближенным к редакции Мариуса Петипа 1899 года, то есть к некоему канону. Восстановив заодно редакцию либретто Жюля Анри-Вернуа де Сен-Жоржа, а также оригинальную партитуру Адольфа Адана. В общем, в САТОБ можно поехать и на «Корсара» – настолько же уникальной редакции вы в любом случае больше нигде не увидите.

Балет «Жизель» Адольфа Адана в Перми идет в авторских версиях главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко Фото: permopera.ru

Пермь: балеты Мирошниченко, оперы с участием Надежды Павловой и редкий Барток

Пермский государственный академический театр оперы и балета имени Чайковского свою афишу открыл до конца ноября. И в ПФО это, пожалуй, самое интересное и богатое эксклюзивными постановками оперно-балетное расписание. Выбрать из обилия «вкусностей» очень трудно, но все же рискну (попутно отсылая читателя к самостоятельному изучению списка).

Балеты «Сильвия» Лео Делиба и «Жизель» Адольфа Адана в Перми идут в авторских версиях главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко, сделанных им в 2024 и 2026 годах соответственно.

В первом случае речь идет о балете, который почти нигде больше в России не идет (кстати, партитурой французского коллеги восхищался сам Чайковский, который даже признавался, что если бы он узнал о ней раньше, то никогда бы не взялся за «Лебединое озеро»). В истории ХХ века остались иконические «Сильвии» Фредерика Аштона и Джона Ноймайера. Но Мирошниченко никого не повторял; более того, написал новое либретто, вдохновленное античной мифологией и романом «Опимия» итальянского писателя Рафаэлло Джованьоли.

В случае с «Жизелью» – о необычной трактовке спектакля, входящего в обязательный репертуар любого театра наряду с шедеврами Чайковского и Минкуса. Причем о редакции, основанной еще и на оригинальной партитуре все того же Адана, над которой Мирошниченко, как и в случае с «Сильвией», снова работал в паре с молодым дирижером Иваном Худяковым-Веденяпиным. Фрагменты музыки Адана, никогда до этого не звучавшие в России (пусть их оказалось и не так много), подсказали Мирошниченко многие решения спектакля. Благодаря чему пермскую «Жизель» теперь можно считать единственной в своем роде.

Теперь про оперы. В трагическом шедевре Доницетти «Лючия ди Ламмермур» главную партию – вершинную в искусстве бельканто – исполнит заслуженная артистка РФ, одна из ярчайших оперных певиц современности Надежда Павлова. В октябре ее же можно будет услышать в главной моноопере мирового репертуара – «Человеческом голосе» Франсиса Пуленка, созданном в 1958 году на либретто Жана Кокто. Эту оперу в Перми поставили впервые в 2023-м, исключительно «на Павлову», при этом к музыке Пуленка были добавлены пролог и эпилог, созданные современным российским композитором Владимиром Горлинским.

Такое же обрамление в Перми заказали в 2022 году Валерию Воронову для единственной оперы венгерского классика ХХ века Белы Бартока – «Замок герцога Синяя Борода». Этот «одноактный триллер», написанный Бартоком в 1911 году, считается эталоном модернистской формы в оперном жанре и манифестом музыкального экспрессионизма. Таких спектаклей – безусловной и вроде бы давно застывшей классики, но с добавлением «оживляющей» ее современности – в России больше нигде не увидеть. Только в Перми.

«Повесть о настоящем человеке» Сергея Прокофьева Фото: operabalet.ru

Саратов: «Повесть о настоящем человеке»

Саратов. Здесь 23 сентября можно будет послушать «Повесть о настоящем человеке» Сергея Прокофьева, поставленную в 2025 году народным артистом России и худруком Московского детского театра имени Натальи Сац Георгием Исаакяном. Оперу на известный сюжет Бориса Полевого композитор создал в 1948 году, но при жизни свое последнее законченное произведение в этом жанре услышал всего раз – в том же году в Кировском театре, но на закрытом показе. Полноценная премьера состоялась лишь в 1960-м...

Саратовская постановка (с купюрами) – одна из немногих в стране (свою версию этим летом выпустил также Большой театр). Она «погружает зрителей в атмосферу 1920−1950-х годов, эпохи авангарда и большого советского стиля, воссозданную с помощью ярких образов, костюмов и кинематографических приемов, которые так любил сам Прокофьев. Режиссерский замысел позволяет взглянуть на эти события сквозь призму времени, превращая историю Маресьева в вечный Миф о нравственном подвиге. Меняющиеся в окнах изображения, мозаики питерского метро, архитектурное оформление сцен – все это перенесет зрителя в разные пространства, так хорошо знакомые многим поколениям. На сцене оживут бытовые детали того времени, а в массовых сценах возникнут элементы эстетики кубизма и картин Малевича, русского авангарда», – обещает анонс на сайте театра.

При этом саратовская «Повесть...» «позволит зрителю, далекому от эпохи страны Советов, воспринять сюжет оперы не глазами участника или реального наблюдателя, а человека, спустя 80 лет осмысляющего события той войны».

В октябре в афише театра также редкие для российской сцены комическая опера «Тайный брак» Доменико Чимарозы и «Петр Первый» Андрея Петрова, поставленный в 2022 году Павлом Сорокиным на либретто, кстати, хореографов, создателей собственного авторского театра Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. А из балетов обращу внимание на два вечера одноактных постановок. «Паганини / Лабиринты», где соединили два спектакля на музыку Рахманинова и Шнитке, а также другую пару – из «Шопенианы» и «Вальпургиевой ночи». Интересно, что хореографическую сцену из оперы Гуно «Фауст» в 2025-м в хореографии народного артиста СССР Леонида Лавровского восстановил в Саратове его внук – Леонид Лавровский-Гарсиа.

В Марийском государственном театре оперы и балеты имени Эрика Сапаева 1 и 10 октября в рамках традиционного фестиваля оперного искусства имени Андрея Эшпая (уроженца Козьмодемьянска) покажут возобновление национальной оперы «Алдиар» композитора Эллины Архиповой Фото: operaballet.net

«Алдиар» в Йошкар-Оле, «Эрьзя» в Саранске, «Онегин» в Чебоксарах

И кратко – об интересном из афиш театров оперы и балета, расположенных в четырех национальных республиках.

Йошкар-Ола. В Марийском государственном театре оперы и балеты имени Эрика Сапаева 1 и 10 октября в рамках традиционного фестиваля оперного искусства имени Андрея Эшпая (уроженца Козьмодемьянска) покажут возобновление национальной оперы «Алдиар» композитора Эллины Архиповой (ее сын Григорий Архипов сейчас является главным дирижером театра).

Свою единственную оперу живой классик марийской музыки написала в 1995 году, но премьера состоялась только 4 февраля 2001-го. В 2022-м оперу показывали в рамках фестиваля под открытым небом «Летние сезоны» (в Марий Эл его проводят каждое лето). И вот теперь ее снова можно будет увидеть (и услышать) на главной сцене театра.

Либретто, созданное поэтом Гани Гадиатовым, основано на одноименной драме классика марийской литературы Арсия Волкова. «Действие разворачивается в XVI веке, во времена правления Ивана Грозного и присоединения марийского края к Руси. Трагическая любовь охотника Алдиара, принявшего христианство, и дочери языческого карта Тяви, зарождается и гибнет на фоне грозных событий христианизации марийского народа», сообщают в театре.

Чебоксары. Как всегда, наиболее открытым для зрителей оказался Чувашский государственный театр оперы и балета «Волга Опера». Афиша здесь расписана до… конца января 2027-го! То есть для страждущих уже сейчас доступны билеты, например, на новогодние «Щелкунчики». Но больше рекомендую съездить на свежую «Анну Каренину», авторскую постановку главного балетмейстера театра Данила Салимбаева, премьера которой прошла в мае.

В основе партитуры – музыка Чайковского и Рахманинова (дирижером-постановщиком стал Ринат Жиганшин). При этом в версии Салимбаева, оформленной художником Петром Окуневым, знакомый всем, даже не читавшим Толстого, сюжет выстроен вокруг фигуры не главной героини, а Вронского, оказавшегося в конце всей истории на перроне вокзала – перед очередным поворотом его судьбы. Там он вспоминает былое и «заново переживает всю бурю взаимоотношений с Анной и обществом, задает вопросы себе и вам, зрителям. Могло ли все быть иначе? Кто или что подтолкнуло жизнь Карениной к столь трагическому финалу?».

9 октября в рамках XXXVI Международного оперного фестиваля имени Максима Михайлова пройдет премьера «Евгения Онегина» в постановке Марии Фомичевой. Как сообщали «Вести-Чувашия», режиссер серьезно пересмотрела классический подход к этому также всем известному сюжету. Например, изменила место и время действия (акты пройдут не только в разных пространствах, но и в разных эпохах, затрагивая и наши дни). Но, что еще интереснее, режиссер решилась на радикальное нововведение – разделение партии Татьяны на двух исполнительниц (это отражает внутренний раскол героини: часть ее души осталась в родительском доме, в юности, с сестрой, матерью и няней).

Если даже описание такой трактовки покажется вам перебором, рекомендую чистую национальную классику – оперу «Нарспи» Григория Хирбю, которая входит в репертуар театра с 1967 года. Либо уникальный новодел 2023-го – космическую цифровую оперу «Главный вопрос» Рустама Сагдиева, сюжет которой включает в себя отсылки к популярным произведениям научной фантастики, философским трудам, компьютерным играм и аниме. Этот спектакль, кстати, был номинирован на «Золотую маску» в категории «Эксперимент».

Ижевск. В Государственном театре оперы и балета Удмуртии, который, как и пермский оперный, носит имя Чайковского (композитор родился в Воткинске, сегодня входящем в состав республики), в сентябре можно послушать «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Римского-Корсакова. А в октябре – попасть на две премьеры: пастиччо в честь 270-летия Моцарта под названием «Амадеус» (на фрагменты его музыки) и одноактной комической оперы Оффенбаха «Званый вечер с итальянцами» (которую, кстати, представят в фойе театра).

1 октября пройдет другая премьера – в Ижевск перенесли легендарный спектакль «Парк советского периода», созданный еще в 2003 году в Екатеринбурге мэтром российского музыкального театра Кириллом Стрежневым. В ноябре также покажут авторский балет главного балетмейстера Удмуртского театра Николая Маркелова «Медный всадник», который он поставил по мотивам одноименной поэмы Пушкина и романа Белого «Петербург». Конечно, на музыку Чайковского.

Саранск. В Государственном театре оперы и балета имени Иллариона Яушева в ноябре грядет уникальная премьера. Экс-солист театра имени Джалиля Алессандро Каггеджи, после перехода в труппу екатеринбургского «Урал Балета» активно реализующий себя в качестве хореографа (и весьма успешно – в прошлом году он поставил «Дягилева» для новой сцены Большого), готовит в Саранске двухактный балет «Эрьзя».

По названию понятно, что премьера, назначенная на 4 и 5 ноября, приурочена к 150-летию со дня рождения выдающегося мордовского скульптора Степана Дмитриевича Эрьзи. Либретто к спектаклю написал худлит театра Юрий Кондратенко, а музыку – композитор Артем Васильев, создавший саундтреки к известным фильмам (например, к «Экипажу» 2016 года). А также к балетам «Кентервильское привидение» (2005) и «Таинственный сад» (2007), поставленным в Лондоне, и «Снежная королева» (2016) для «Урал Оперы» (за эту музыку композитор был номинирован на «Золотую маску»).

«Сюжет основан на любовной истории. Действие разворачивается в начале XX века в Париже, где Эрьзя работал и встретил свою музу – модель Марту Эннебер. И в этой прекрасной модели скульптор обрел музу, любовь, вдохновение в творчестве», – сообщала газета «Мордовия».

Также в новом сезоне в Саранске выпустят балеты «Петрушка» Игоря Стравинского и «Зимние грезы» по мотивам повести Пушкина «Метель», музыку к которому написал композитор Денис Хоров. А на февраль запланирована премьера оперы «Дон Жуан» Моцарта. Также в репертуаре театра – эксклюзивные одноактные балеты Олега Габышева «Дары волхвов» на музыку еще одного современного композитора Кузьмы Бодрова и «Египетские ночи» (на сюиту Аренского), которые он поставил в Саранске в прошлом году.