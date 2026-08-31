Психолог рассказала, как понять, что ребенок не смог адаптироваться к школе

Заведующая кафедрой практической психологии Нижегородского института развития образования министерства образования Нижегородской области Елена Еделева в беседе с «Время Н» рассказала, что умение детей подстраиваться под новые обстоятельства может быть разным.

По ее словам, родителям необходимо следить за самыми сложными этапами адаптации ребенка – в первом, пятом и десятом классе, когда формируются и распадаются коллективы, а также появляются новые учителя и учебные испытания. Если у ребенка резко падают оценки и он становится замкнутым – это сигнал, что адаптация идет неправильно. В этот момент особенно важна поддержка от родителей.

Психолог отмечает, что без помощи взрослых ребенку сложно преодолеть такой кризис. Необходимо проявить терпение и задать прямой вопрос «Как тебе можно помочь?», советует эксперт.