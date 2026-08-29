Фальков и Минниханов встретились с участниками молодежного саммита в Казани

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и Раис Татарстана Рустам Минниханов поприветствовали участников V Казанского глобального молодежного саммита, который проходит в столице республики. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов обратил внимание, что встреча состоялась в Центре уникального мастерства. По его словам, площадка стала примером бережного отношения к культурному наследию и уникальным для России образовательным проектом, где мастера передают свои знания детям и молодежи.

Раис Татарстана отметил, что развитие гуманитарного сотрудничества остается одним из приоритетов республики. Знаковым событием для региона в этом году стало присвоение Казани статуса Культурной столицы исламского мира. Минниханов поблагодарил руководство Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры за оказанное доверие.

По его словам, Татарстан накопил значительный опыт взаимодействия с молодежью исламских стран, а также государств БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского региона и Шанхайской организации сотрудничества. Проекты Академии молодежной дипломатии помогают укреплять связи с молодежными сообществами разных стран и реализовывать совместные международные инициативы.

Минниханов также рассказал о развитии в Татарстане сети школьных клубов дипломатии на базе «Движения Первых». Они объединяют подростков более чем из 60 регионов России и 24 стран. Раис республики добавил, что Татарстан заинтересован в зарубежном опыте, а также в новых совместных проектах и инициативах.

Валерий Фальков, в свою очередь, отметил растущую роль работы с молодежью в условиях глобальных изменений. По его словам, реализация потенциала каждого человека и развитие талантов входят в число национальных целей России, а современные вызовы требуют подготовки высококвалифицированных специалистов.

Глава Минобрнауки подчеркнул, что образование должно развивать критическое мышление и готовность использовать новые технологии, одновременно помогая сохранять культурную идентичность и нравственные ориентиры.

Фальков также отметил открытость России для иностранных студентов. Сейчас в российских вузах обучаются около 422 тыс. студентов из 185 государств.

V Казанский глобальный молодежный саммит проходит в столице Татарстана с 26 по 30 августа. Главной темой форума стало «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития».

В саммите участвуют 250 делегатов из 50 стран, в том числе представители государств БРИКС, Организации исламского сотрудничества и Азиатско-Тихоокеанского региона.