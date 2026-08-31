Эксперты конкурса «Семейная столица России» оценили парк «Елмай»

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Экспертная комиссия всероссийского конкурса «Семейная столица России» в ходе двухдневной работы в столице Татарстана посетила детский парк «Елмай». Его площадь равняется примерно 3,5 гектара – это самый большой детский парк в республике, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Экскурсию для экспертной комиссии провела руководитель городской Дирекции парков и скверов Айгуль Латыпова. Она объяснила, что «Елмай» задумывался как пространство, где ребенок может расти вместе с парком – от первых игр на площадке до занятий спортом, творчества и самостоятельного участия в жизни города.

Одна из главных особенностей парка – большая детская площадка, разделенная на зоны для детей разных возрастов. Здесь предусмотрены пространства для малышей от нуля до двух лет, дошкольников и младших школьников. На интерактивных площадках дети знакомятся с информацией о родном крае, об особенностях реки Казанки и ее обитателей, а также учатся правильной утилизации отходов.

Концепция второй части детской площадки основана на создании схемы Казанки с интеграцией островов и мостов. Рабочие выложили гранитным камнем уменьшенную копию русла реки и озеленили территорию. Конструкция площадки имеет несколько уровней: башни, горки и рельефные местности. «Елмай» оснащен зонами для игр и отдыха, многофункциональным павильоном и фонтаном, событийной площадкой, вмещающей до 8 тыс. человек.

Еще один ключевой принцип «Елмая» – бесплатный доступ к детской инфраструктуре. Это позволяет сделать парк действительно общедоступным семейным пространством, акцентировала Латыпова.

Помимо прочего, тут работает студия «Архидети», где подрастающее поколение знакомится с архитектурой, лепкой, фотографией и другими направлениями, связанными с творческими профессиями и креативными индустриями.

Существует и подростковая дирекция парка. В прошлом году в ней трудились четыре подростка в возрасте от 14 до 18 лет. Они помогали в организации мероприятий, занимались социальными сетями, работали вместе с парк- и арт-менеджерами. Проект задуман не только как возможность получить первый трудовой опыт, но и как способ воспитать у подростков чувство ответственности и любви к своему городу, объяснила эксперт.

«В прошлом году мы получили 180 заявок, а выбрать смогли только четырех человек. <...> Для нас этот проект не столько про работу, сколько про ответственность и любовь к городу. Через такую деятельность мы показываем подросткам, как можно самим вкладываться в развитие городского пространства», – добавила Латыпова.

Наряду с вышеперечисленным, в «Елмае» имеется собственная оснащенная сцена и оборудована доступная среда. По оценке спикера, в выходные детский парк посещают от 75 тыс. до 100 тыс. человек в день.

«На мой взгляд, а я много где была в городах России, это действительно нечто уникальное. Прежде всего потому, что здесь очень большое внимание уделено детям разных возрастных групп. Чувствуется, что вместе с психологами, арт-терапевтами и другими специалистами создавались пространства, которые учитывают интересы и возможности детей», – прокомментировала увиденное президент ассоциации «МАКО» Ольга Голышенкова.

Строительство детского парка «Елмай» началось в 2023 году, а уже 30 августа 2024-го его открыли для посетителей.

Казань вошла в десятку финалистов конкурса наряду с Нижним Новгородом, Новосибирском, Омском, Пензой, Рязанью, Саранском, Тулой, Ханты-Мансийском и Южно-Сахалинском. Всего на участие в проекте, инициированном комиссией Госсовета РФ по направлению «Семья», заявки подали 60 городов с населением свыше 100 тыс. человек. Победителя, который получит статус «Семейной столицы России», объявят 13 октября.