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Общество 28 августа 2026 16:55

В преддверии Дня республики татарстанцам напомнили контакты экстренных служб

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В преддверии Дня республики, 30 августа, жителям Татарстана напомнили, куда обращаться за помощью в экстренных ситуациях.

Короткие номера специальных служб:

112 – единый номер для вызова всех экстренных служб (диспетчер перенаправит вызов к нужным специалистам);

101 – пожарная охрана и МЧС (пожар, задымление, потоп, ДТП с пострадавшими);

102 – полиция (кражи, драки, хулиганство, подозрительные лица);

103 – скорая медицинская помощь (внезапное ухудшение здоровья, травмы, состояния, угрожающие жизни);

104 – аварийная газовая служба (запах газа в помещении или на улице).

Прямые номера дежурных частей и телефоны доверия:

Для сообщения о преступлениях, получения консультаций или анонимной передачи информации используются следующие номера:

(843) 231-45-55 – дежурная часть Управления ФСБ России по Республике Татарстан;

(843) 291-48-21 – дежурная часть Управления МВД России по г. Казани;

(843) 291-20-02 – телефон доверия МВД по Республике Татарстан;

(843) 288-46-96 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Татарстан;

(843) 221-74-58 – телефон доверия Следственного управления СК России по Республике Татарстан.

Все перечисленные линии доступны для жителей и гостей республики круглосуточно.

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