В преддверии Дня республики татарстанцам напомнили контакты экстренных служб
В преддверии Дня республики, 30 августа, жителям Татарстана напомнили, куда обращаться за помощью в экстренных ситуациях.
Короткие номера специальных служб:
112 – единый номер для вызова всех экстренных служб (диспетчер перенаправит вызов к нужным специалистам);
101 – пожарная охрана и МЧС (пожар, задымление, потоп, ДТП с пострадавшими);
102 – полиция (кражи, драки, хулиганство, подозрительные лица);
103 – скорая медицинская помощь (внезапное ухудшение здоровья, травмы, состояния, угрожающие жизни);
104 – аварийная газовая служба (запах газа в помещении или на улице).
Прямые номера дежурных частей и телефоны доверия:
Для сообщения о преступлениях, получения консультаций или анонимной передачи информации используются следующие номера:
(843) 231-45-55 – дежурная часть Управления ФСБ России по Республике Татарстан;
(843) 291-48-21 – дежурная часть Управления МВД России по г. Казани;
(843) 291-20-02 – телефон доверия МВД по Республике Татарстан;
(843) 288-46-96 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Татарстан;
(843) 221-74-58 – телефон доверия Следственного управления СК России по Республике Татарстан.
Все перечисленные линии доступны для жителей и гостей республики круглосуточно.