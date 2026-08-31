В Польше загорелось предприятие, производящее дроны для ВСУ

В Польше загорелось предприятие WB Electronics, собиравшее дроны для ВСУ. Местная полиция не исключает поджога, сообщает РИА Новости.

«На предприятии, производящем композитные конструкции и системы управления для беспилотных летательных аппаратов, в Скаржиско-Каменной произошел пожар. Тушение длилось менее двух часов», – рассказал представитель Государственной пожарной стражи Рафал Мацейчак.

Как сообщили на Польском телевидении, камеры зафиксировали неизвестного мужчину в маске, ходившего по территории предприятия.