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Происшествия 31 августа 2026 19:16

В Польше загорелось предприятие, производящее дроны для ВСУ

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В Польше загорелось предприятие WB Electronics, собиравшее дроны для ВСУ. Местная полиция не исключает поджога, сообщает РИА Новости.

«На предприятии, производящем композитные конструкции и системы управления для беспилотных летательных аппаратов, в Скаржиско-Каменной произошел пожар. Тушение длилось менее двух часов», – рассказал представитель Государственной пожарной стражи Рафал Мацейчак.

Как сообщили на Польском телевидении, камеры зафиксировали неизвестного мужчину в маске, ходившего по территории предприятия.

#польша #пожар
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