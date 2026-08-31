В Нижнекамске жители пострадавшего после атаки БПЛА дома возвращаются в квартиры

30 августа мэр Нижнекамска Радмир Беляев навестил жителей дома №3 на Чабьинской улице, который пострадал в результате массовой атаки БПЛА 12 июня. К настоящему времени основные виды восстановительных работ в доме завершены. Жители постепенно возвращаются в свои квартиры. Об этом градоначальник рассказал на деловом понедельнике.

Перед строителями стояла задача завершить необходимые работы к концу лета, чтобы люди смогли вернуться домой. По словам Радмира Беляева, с этой задачей удалось справиться.

«Хочу искренне поблагодарить строителей, спасателей, волонтеров, коммунальные службы – всех, кто не покладая рук работал на этом объекте. Спасибо жильцам за терпение и понимание. Мы знаем, насколько непросто людям пришлось в этот период», – отметил мэр.

При этом работа с жильцами дома продолжается. Сейчас собираются необходимые документы для дальнейшей отработки вопроса о компенсациях пострадавшим.

«Эту ситуацию продолжаю держать на контроле», – подчеркнул Беляев.