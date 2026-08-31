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Происшествия 31 августа 2026 16:57

Ночной клуб в Казани закрыли на два месяца за санитарные нарушения

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Ночной клуб в Казани закрыли на два месяца за санитарные нарушения.

Как сообщили в УФССП по РТ, во время проверки в ночном клубе выяснилось, что у персонала не было медкнижек, продукция и инвентарь не промаркированы, а само помещение не соответствовало санитарным нормам. Это создавало угрозу жизни и здоровью посетителей.

Материалы проверки переданы в суд, который постановил закрыть клуб на 60 суток. В настоящий момент все помещения уже опечатаны.

#УФССП по РТ
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