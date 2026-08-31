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Общество 31 августа 2026 11:05

Татарстанцев приглашают на форум практик добрососедства

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V Всероссийский форум «Социальные практики добрососедства» пройдет в Москве с 28 по 31 октября. К участию приглашают представителей всех регионов России – активистов, представителей органов власти и общественных организаций. Участники обсудят решения, направленные на развитие добрососедских отношений и улучшение качества жизни на местных территориях.

Одной из тем форума станет эффективное управление многоквартирными домами. Участники также обсудят развитие территориального общественного самоуправления (ТОС) и комплексное благоустройство городских и сельских территорий.

Отдельное внимание организаторы планируют уделить сохранению культуры добрососедства с учетом национальных и исторических традиций, в том числе при решении повседневных бытовых вопросов.

Участники форума смогут обменяться опытом, получить методические материалы и установить профессиональные контакты. К работе площадки приглашают представителей органов власти, территориального общественного самоуправления, советов многоквартирных домов, некоммерческих организаций и ресурсных центров, а также сельских старост и активистов из разных регионов России.

Дополнительная информация о мероприятии и регистрация доступны на сайте форума.

#форум #соседи
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