Путин заявил о готовности РФ работать над постоянным безвизовым режимом с КНР

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Россия готова совместно с Китаем работать над переводом действующего безвизового режима на постоянную основу, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином на полях заседания Совета глав государств – членов ШОС, сообщает РИА Новости.

«Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным, на постоянную основу», – сказал Путин.

Сейчас между Россией и Китаем действует временный безвизовый режим. Его срок установлен до 31 декабря 2027 года.