«245 лет – солидная дата»: Рустам Минниханов поздравил бугульминцев
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей Бугульмы с 245-летием со дня присвоения городу соответствующего статуса.
«Уважаемые бугульминцы! Поздравляю вас с днем рождения вашего прекрасного города! 245 лет – солидная дата», – сказал Минниханов.
Он отметил важную роль Бугульмы в истории и современной жизни Татарстана. По словам Раиса республики, именно здесь начиналась нефтяная история региона, а сегодня город является одним из опорных центров юго-востока Татарстана.
«Главное богатство Бугульмы – это, конечно, люди. Поэтому отдельные слова благодарности ветеранам, которые своим трудом развивали город», – подчеркнул Минниханов.
Раис Татарстана пожелал Бугульме дальнейшего процветания, а ее жителям – крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.
Напомним, сегодня, 29 августа, Бугульма отмечает сразу три праздника – 245-летие со дня присвоения статуса города, День Республики Татарстан и День работника нефтяной и газовой промышленности. В праздничных мероприятиях принимает участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Видео: канал «МАКС» главы Бугульминского района Дамира Фаттахова.