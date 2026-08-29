«245 лет – солидная дата»: Рустам Минниханов поздравил бугульминцев

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей Бугульмы с 245-летием со дня присвоения городу соответствующего статуса.

«Уважаемые бугульминцы! Поздравляю вас с днем рождения вашего прекрасного города! 245 лет – солидная дата», – сказал Минниханов.

Он отметил важную роль Бугульмы в истории и современной жизни Татарстана. По словам Раиса республики, именно здесь начиналась нефтяная история региона, а сегодня город является одним из опорных центров юго-востока Татарстана.

«Главное богатство Бугульмы – это, конечно, люди. Поэтому отдельные слова благодарности ветеранам, которые своим трудом развивали город», – подчеркнул Минниханов.

Раис Татарстана пожелал Бугульме дальнейшего процветания, а ее жителям – крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

Напомним, сегодня, 29 августа, Бугульма отмечает сразу три праздника – 245-летие со дня присвоения статуса города, День Республики Татарстан и День работника нефтяной и газовой промышленности. В праздничных мероприятиях принимает участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.