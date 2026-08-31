В Нижнекамске впервые пройдет этнофестиваль «СолгеФест / Вышивай-любя»

В Нижнекамске 5 сентября впервые пройдет этнофестиваль «СолгеФест / Вышивай-любя». Мероприятие организуют в рамках Года единства народов России и в преддверии 60-летия города. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев на деловом понедельнике.

Организаторами фестиваля выступают общественная организация «Жемчужина Н-К» и Библиотечная система Нижнекамского муниципального района. Проект получил грант Президента России.

Главным событием фестиваля станет представление вышитого полотна длиной более 18 метров. Его создали сотрудники библиотечной системы Нижнекамского района.

Особое внимание на фестивале уделят площадке «Оберег солдата». Здесь пройдет акция по вышиванию платков для участников специальной военной операции.

Торжественное открытие «СолгеФеста / Вышивай-любя» состоится 5 сентября в 11:00 в центральном городском парке «Семья». Все площадки будут работать с 11:00 до 15:00.

«Уверен, фестиваль станет еще одним добрым событием, которое объединит людей разных поколений и национальностей вокруг нашей общей культуры, традиций и уважения друг к другу», – отметил Радмир Беляев.