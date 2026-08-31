В Татарстане не продана половина квартир в новостройках

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане 36% квартир в строящихся жилых проектах уже продано. Еще 52% квартир остаются непроданными, а продажи по 12% жилья пока не открыты. Об этом сообщает «ДОМ.РФ» в аналитическом отчете по итогам II квартала 2026 года.

По доле реализованного жилья Татарстан занимает 8-е место среди регионов России с объемом строящегося жилья более 1 млн кв. м. Выше в рейтинге – Москва (47% проданных квартир), Хабаровский край (41%), Санкт-Петербург (40%), Рязанская область (38%), Московская область (37%).

В Приволжском федеральном округе Татарстан является лидером по доле проданных квартир. За ним следуют Нижегородская область (34%), Самарская область (31%), Удмуртская Республика (29%). Меньше всего новостроек в Поволжье продано в Республике Башкортостан (23%) и в Пермском крае (25%).

Ранее «ДОМ.РФ» сообщал, что новостройки продаются хуже, но застройщики продолжают выводить новые проекты