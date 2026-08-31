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Общество 31 августа 2026 08:46

В Набережных Челнах за последние годы построили 11 школ и 20 детсадов

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В Набережных Челнах за последние годы построили 11 школ и 20 детсадов
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

За последние годы в Набережных Челнах построили 11 новых школ и 20 дошкольных образовательных учреждений. Об этом на еженедельном совещании сообщил начальник управления образования исполкома города Наркиз Кашапов.

По его словам, за этот период капитально отремонтировали 59 зданий школ и 39 детских садов. Также обновили 44 пищеблока, одно учреждение дополнительного образования, шесть ресурсных центров и два общежития.

В рамках капитального ремонта работы провели в четырех школах – №45, №55, №58 и лицее №78.

Кроме того, отремонтированы пищеблоки в шести школах города – №4, №13, №22, №37, №61 и №79.

#Набережные Челны
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