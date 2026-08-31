Студотряд из Татарстана признали лучшим на строительстве ВСМ

Студенческий строительный отряд «Казань» из Казанского государственного архитектурно-строительного университета признали лучшим на проекте по комиссарской деятельности на строительстве высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе студенческих отрядов Татарстана.

Летом на строительстве первой в России ВСМ работали студенты из 22 регионов страны. Татарстан представлял отряд «Казань». По итогам трудового сезона он занял первое место по комиссарской деятельности, которая включает участие в творческих и спортивных мероприятиях. Кроме того, лучшим мастером проекта признали представителя Татарстана Савву Скопинова.

«Участие в строительстве ВСМ – это новый этап для студотрядов Татарстана. Для движения это важный проект: студенты получают уникальный опыт на объекте федерального масштаба, могут применить профессиональные навыки и внести вклад в создание инфраструктуры будущего. На протяжении последних лет студотряды Татарстана привлекаются к строительству железнодорожных путей – ранее это был Всероссийский студенческий трудовой проект "БАМ 2.0". Теперь ребята работают на создании первой в России высокоскоростной железной дороги», – рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

Во время работы студенты смогли познакомиться с современными технологиями железнодорожного строительства. На подмосковном полигоне Селинское они участвовали в изготовлении бетонных балок массой 700 тонн для мостовых пролетов ВСМ. Подобные конструкции ранее в России не применялись.

Участники проекта работали арматурщиками, бетонщиками, монтажниками железобетонных конструкций, сигналистами, дорожными рабочими, сварщиками и подсобными рабочими.

ВСМ Москва – Санкт-Петербург станет первой в России специализированной железнодорожной линией для движения поездов со скоростью до 400 км/ч. Протяженность магистрали составит почти 700 км, она пройдет через шесть регионов страны. Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

Деятельность студенческих отрядов Татарстана координируется Министерством по делам молодежи в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».