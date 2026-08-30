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На главную ТИ-Спорт 30 августа 2026 22:17

«Рубин» одержал вторую победу в текущем сезоне РПЛ

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«Рубин» одержал вторую победу в текущем сезоне РПЛ
Фото: сайт ФК «Рубин»

Казанский футбольный клуб «Рубин» в матче 6-го Российской премьер-лиги обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 3:1. Команда из Татарстана одержала вторую победу в текущем розыгрыше первенства России.

Первый тайм матча оказался безголевым. Открыл счет во встрече Илья Рожков на 62-й минуте. Спустя 11 минут махачкалинцам удалось сравнять счет – с пенальти отличился Миро. На 87-й минуте казанцы вновь вышли вперед усилиями Александра Юкича, а уже в компенсированное время Богдан Йочич увеличил преимущественно казанцев и установил окончательный счет в игре.

Следующую игру «Рубин» проведет с грозненским «Ахматом».

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