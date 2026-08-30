Песошин и Метшин открыли объект «Нашего двора» на Амирхана

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

В Ново-Савиновском районе Казани после масштабного благоустройства открыли обновленный двор домов №77, №79, №81, №83 и №85 по улице Фатыха Амирхана и №37 по улице Маршала Чуйкова. В торжественном открытии приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.

Перед церемонией открытия Алексей Песошин и Ильсур Метшин лично осмотрели обновленный двор, оценили результаты благоустройства и пообщались с местными жителями.

«Дорогие наши казанцы, дорогие гости праздника! В этот солнечный день разрешите вас поздравить с Днем нашего города, с Днем нашей любимой республики, пожелать всем вот такого чистого, солнечного, мирного неба, чтобы на душе, на сердце был праздник, чтобы были достаток, благополучие, чтобы вас радовали родные и близкие, чтобы вы вот так дружно жили», – обратился к жителям Ильсур Метшин.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Мэр поблагодарил руководство республики за реализацию программы «Наш двор» и отметил масштаб проведенной работы. В этом году в Казани благоустраивают 420 дворов. Только в домах, прилегающих к открывшемуся двору, проживают порядка 2,8 тыс. казанцев.

«Вы дружные, красивые, все молодые, все радостные – пусть это будет с нами всегда. Всем доброго, мирного неба, счастья, благополучия», – пожелал Ильсур Метшин.

Двор благоустроили в рамках программы «Наш двор» по концепции «Сказки народов Поволжья». Здесь появились четыре детские площадки, в том числе крупный игровой комплекс и площадка с элементами инклюзивной среды, футбольное поле, зоны с тренажерами и оборудованием для воркаута, площадка для выгула и дрессировки собак.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Также благоустроили территорию вокруг расположенного во дворе озера, реконструировали пирс и оборудовали места для отдыха. На фасаде дома №83 появился мурал с изображением Су Анасы. Во дворе высадили 100 деревьев и более тысячи кустарников, отремонтировали проезды и входные группы, организовали дополнительные парковочные места.

Алексей Песошин отметил, что открытие благоустроенных дворов в День Республики Татарстан и День города уже стало традицией.

«Уже стало доброй традицией отмечать сегодняшний праздник не только на площадях и в концертных залах, но и в благоустроенных дворах, потому что двор – это то место, с которого начинается любовь к нашей малой Родине, к родному краю. Комплексное благоустройство дворовых территорий – одна из приоритетных задач в нашей работе», – сказал Премьер-министр Татарстана.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

По его словам, за семь лет реализации программы «Наш двор», с учетом 2026 года, в республике обновили более 6,4 тыс. дворовых территорий, в которых проживают свыше 1,5 млн человек.

«Особенно ценно то, что обустройство дворовых территорий происходит при активном участии самих жителей. Так, ваш двор в прошлом году стал победителем онлайн-голосования горожан. Вы принимали активное участие в разработке проекта благоустройства, вносили свои идеи, предложения, контролировали ход строительно-монтажных работ», – подчеркнул Песошин.

Он также отметил вклад управляющей компании «Уютный дом» в благоустройство территории.

«Результат проделанной работы налицо: территория двора качественно благоустроена, создана большая детская зона, обновлена спортивная площадка, приведена в порядок территория местного озера. Надеюсь, вы по достоинству оцените труд строителей и ваш вклад в эту работу и будете постоянно поддерживать созданную красоту в сегодняшнем благоприятном состоянии», – сказал Премьер-министр РТ.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

По его словам, важно не только благоустраивать территории, но и наполнять их жизнью.

«Важно, чтобы общественные пространства были наполнены интересными, содержательными мероприятиями и стали центрами общественной жизни и добрососедства», – подытожил он.

В рамках праздничного мероприятия также вручили свидетельства о занесении на Электронную доску почета. В числе награжденных – участник Великой Отечественной войны Николай Цыганов, который добровольцем ушел на фронт и воевал в Молдавии, Румынии и Венгрии.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Напомним, 6 августа в Татарстане заработала Электронная доска почета – аналог существующих с советских времен стендов с портретами. Фотографии и краткая информация о лучших сотрудниках предприятий промышленности, чиновниках и работниках бюджетной сферы размещаются на ресурсе сроком на один год.

Учредил Электронную доску почета своим указом от 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

На платформе размещены более 15 тыс. работников, которые представляют 4,8 тыс. предприятий Татарстана.

«Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал ранее руководитель республики.