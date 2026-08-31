Кыстыбый, плов, ризотто и митболы: чем будут кормить учеников казанских школ

К новому учебному году Казань подошла с полностью обновленной сетью школьных столовых: модернизация охватила 192 школы. Одновременно обновили меню, выстроили систему контроля качества и усилили работу по привлечению кадров. Как сегодня устроено школьное питание и что ждет учеников с 1 сентября – в материале «Татар-информа».





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кухни народов мира и рыбные дегустации

Школьное меню в Казани в этом году заметно расширят. С 1 сентября в нем появятся 12 новых блюд, сообщила на деловом понедельнике генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина. Среди новинок есть как привычные сочетания, так и позиции, которые раньше в школьных столовых не подавали.

Например, школьникам предложат гуляш по-венгерски, гречку по-купечески с говядиной, куриные зразы с сыром, митболы и равиоли с творогом. В меню также войдут ризотто и паста «Римские каникулы».

Фото: пресс-служба Департамента продовольствия и социального питания Казани

Разнообразить привычные обеды попробуют и с помощью тематических дней кухонь народов мира. В течение года школьников будут знакомить с блюдами татарской, русской, итальянской, азиатской и кавказской кухонь. В тематические меню вошли, например, кыстыбый и мясо по-татарски, харчо, люля-кебаб и плов, а также итальянские блюда. Знакомство с национальными кухнями продолжат и за пределами столовой – на тематических классных часах и интерактивных занятиях.

Еще одно направление, которое планируют развивать в новом учебном году, – рыбное меню. В департаменте рассчитывают изменить отношение к продукту прежде всего у младшеклассников: для детей и родителей запланировали дегустации, которые должны помочь подобрать наиболее удачные варианты блюд.

«Мы видим, что ученики младших классов неохотно едят рыбу, но мы не сдаемся. Будем продолжать рассказывать детям и родителям о пользе этого продукта», – сказала Мухамедшина.

При более разнообразном меню стоимость школьного питания останется на уровне прошлого года – 93 рубля. Для учеников начальных классов на выбор предусмотрены второе блюдо или молочная каша. Старшеклассникам предложат меню свободного выбора, также они смогут отдельно приобрести суп. Помимо этого, школьники смогут выбрать комплексный обед за 66 рублей либо отдельно завтрак или полдник за 45 рублей.

Фото: пресс-служба Департамента продовольствия и социального питания Казани

Все школьные столовые прошли модернизацию

Вместе с меню последние годы менялось и само пространство школьного обеда. К началу нового учебного года в Казани завершили многолетнюю программу капитальной модернизации школьных столовых – она охватила 192 школы города. Последние 11 «школьных ресторанов» обновили этим летом.

Работы не ограничились обеденными залами. В школах привели в порядок инженерные сети, пересмотрели планировку пищеблоков и организацию технологических процессов. После перепланировки в столовых появилось еще 211 посадочных мест.

На кухнях установили новые пароконвектоматы, плиты, печи и посудомоечные машины – на оборудование направили 33,1 млн рублей. Еще 9,6 млн рублей потратили на посуду и инвентарь. На сами ремонтные работы республика выделила 260,4 млн рублей, софинансирование Департамента питания составило 56,2 млн.

«Порой задача кажется такой тяжелой, об этом знают все коллеги, сидящие в зале. Несмотря на то что ресурсов практически не было, мы все равно начали работать и сегодня с полным основанием можем сказать: мы сделали это вместе. Теперь во всех школах – уютные, комфортные и, что особенно важно, хорошо оснащенные столовые. Увеличилось число посадочных мест. Мы позаботились и о главном: еда в школах теперь обязательно горячая и вкусная», – отметил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

После капитальной модернизации обновление школьных кухонь не прекратится. По словам Мухамедшиной, оборудование будут менять по мере необходимости в течение всего учебного года, в том числе в тех учреждениях, где ремонт проводился раньше.

Фото: пресс-служба Департамента продовольствия и социального питания Казани

«Каждая партия продуктов проходит строжайшую проверку»

Обновленные столовые с 1 сентября примут более 204 тыс. казанских школьников. Но школьниками работа Департамента питания не ограничивается: ежедневно он также готовит еду для 91,7 тыс. воспитанников детских садов и около 5 тыс. пациентов больниц. С учетом учреждений в десяти районах Татарстана общий объем достигает 310 тыс. человек в день.

Как отметил Ильсур Метшин, одновременно с модернизацией самих столовых в Казани перестраивали и то, что остается за пределами обеденного зала, – закупку и проверку продуктов, контроль их качества.

Фото: пресс-служба Департамента продовольствия и социального питания Казани

«У нас не было готовых шаблонов или примеров полностью реализованных проектов, на которые можно было бы опереться. Команда департамента автоматизировала все процессы, оптимизировала закупки и создала единый мощный центр контроля качества питания. Каждая партия продукции проходит строжайшую проверку, прежде чем попасть на стол к детям», – рассказал Метшин.

В целом Метшин назвал организацию детского питания в Казани опытом, который заслуживает отдельного изучения.

«Департамент продовольствия и социального питания Казани – отдельный пример, достойный изучения не только нашими коллегами, но и всеми, кто стремится улучшить организацию детского питания», – отметил мэр.

Не хватает кадров. Восполнить дефицит помогают студенты профильных учебных заведений Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Школьные столовые пополнят молодыми кадрами

При этом школьным столовым все еще не хватает сотрудников. Если в целом штат Департамента питания укомплектован на 94,6%, то непосредственно в столовых – лишь на 82,4%.

Восполнить дефицит помогают студенты профильных учебных заведений. С 1 сентября 117 второкурсников начнут работать младшими поварами в 30 школах и 14 детских садах Казани. Еще 100 первокурсников приступят к обучению в Ресурсном центре Департамента питания.

«Система доказала свою высокую эффективность: студенты с первых дней погружены в реальное производство. Это позволяет городу готовить специалистов, умеющих работать по высоким отраслевым стандартам», – отметила Рима Мухамедшина.

В Департаменте питания действует система наставничества, причем сами наставники проходят специальную подготовку. За два года текучесть среди сотрудников, проработавших менее года, снизилась почти втрое – с 45 до 17%. Еще 27 человек в этом году пришли на работу по программе «Приведи друга».

Ильсур Метшин предложил руководителям городских подразделений изучить этот опыт. По его словам, департаменту удается привлекать специалистов даже при высокой конкуренции на рынке труда.

«Это наглядный пример того, как удается привлекать квалифицированных специалистов, даже если уровень оплаты ниже рыночного», – отметил мэр.