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Общество 30 августа 2026 16:23

Дороги, мосты и переходы в Челнах отремонтируют за 153 млн рублей

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В Набережных Челнах на содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры планируют направить 153,1 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит обслуживать и ремонтировать автомобильные дороги, мосты, подземные переходы и другие объекты дорожного хозяйства города.

Работы охватят дороги общей протяженностью 1 тыс. км и площадью 8,87 млн кв. метров. Завершить их необходимо до конца года.

Заказчиком работ выступает исполком Набережных Челнов.

#капремонт дорог Набережных Челнов #дороги #Набережные Челны
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