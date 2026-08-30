Дороги, мосты и переходы в Челнах отремонтируют за 153 млн рублей

В Набережных Челнах на содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры планируют направить 153,1 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит обслуживать и ремонтировать автомобильные дороги, мосты, подземные переходы и другие объекты дорожного хозяйства города.

Работы охватят дороги общей протяженностью 1 тыс. км и площадью 8,87 млн кв. метров. Завершить их необходимо до конца года.

Заказчиком работ выступает исполком Набережных Челнов.