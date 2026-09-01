Эксперт по ЖКХ Бондарь назвал соль и уксус средствами для борьбы с мокрицами

Избавиться от мокриц в квартире можно, если устранить источники повышенной влажности и перекрыть пути их проникновения в помещение. Для этого следует проверить трубы на наличие протечек, заделать щели герметиком, наладить вентиляцию, а при небольшом количестве мокриц можно использовать соль и уксус. Об этом «Абзацу» рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Эксперт пояснил, что мокриц часто ошибочно считают насекомыми, хотя на самом деле они относятся к наземным ракообразным и дышат жабрами. Они не способны жить и размножаться в сухой среде, поэтому появление мокриц в квартире может указывать на повышенную влажность, постоянные протечки или проблемы с вентиляцией.

По словам Бондаря, в первую очередь необходимо устранить условия, благоприятные для мокриц, и перекрыть им доступ в квартиру. Для этого следует проверить трубы под раковиной и ванной, поскольку даже небольшая протечка может поддерживать необходимую им влажность.

Также эксперт посоветовал проверить работу вентиляции. При слабой тяге влага дольше остается в помещении. В этом случае можно установить вытяжной вентилятор с обратным клапаном или регулярно очищать вентиляционную решетку.

Щели возле стояков и плинтусов Бондарь рекомендует заделать силиконовым герметиком, чтобы перекрыть возможные пути проникновения мокриц из подвала. Само помещение можно периодически просушивать с помощью вентилятора.

Если мокриц немного, для борьбы с ними можно использовать народные средства. Одним из них эксперт назвал обычную поваренную соль. Если рассыпать ее в сырых углах, она будет впитывать влагу и создавать неблагоприятную для мокриц среду.

Еще один способ – смесь пищевой соды, красного перца и табака. Ее необходимо развести в теплой воде, нанести на темные влажные участки помещения, а через несколько часов смыть.

Для отпугивания мокриц также можно использовать столовый уксус. По словам Бондаря, его резкий запах отпугивает ракообразных, а само средство помогает удалить следы плесени и налета, которыми они могут питаться. Эксперт отметил, что преимущество перечисленных способов заключается в воздействии на основную потребность мокриц – наличие влаги, при этом такие методы остаются безопасными для людей.

Если принятые меры не помогают, очаг размножения мокриц может находиться за пределами квартиры – например, в сыром подвале, техническом подполье или вентиляционной шахте. В таком случае устранением причины должна заниматься управляющая компания.

Жильцам следует направить официальную заявку в управляющую организацию или обратиться в ее диспетчерскую службу. Если коммунальщики не принимают меры, можно пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию и Роспотребнадзор.

При большом количестве мокриц непосредственно в квартире Бондарь рекомендует обратиться в специализированную службу дезинсекции.