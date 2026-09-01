Садовод Туманов рассказал, как защитить сад от болезней осенью

Осенью дачникам важно не оставлять сад без ухода после завершения сбора урожая. Одной из главных задач в этот период является уборка гнилых и засохших плодов, а также борьба с сорняками, рассказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, испорченные яблоки нельзя оставлять под деревьями или на ветках, поскольку они могут стать источником распространения грибковых заболеваний.

«Гнилое яблоко – это не просто неприглядная масса. Это производственный комбинат по выпуску спор грибковых заболеваний (монилиоза, парши). Такой фрукт содержит мириады спор. Он занимается спороношением, распространяет эту заразу по всему участку», – подчеркнул Туманов.

Эксперт призвал осенью убрать с участка засохшие ветки и мумифицированные плоды.

«Если у вас под деревом валяются гнилушки или в кроне висят мумифицированные “сушки” – это не просто эстетический недостаток. Это заповедник болезней. Наведите порядок: не должно быть ни засохших веток, ни мумифицированных плодов», – сказал садовод.

Отдельное внимание, по его словам, следует уделить сорнякам. Туманов отметил, что их наличие может способствовать появлению слизней и распространению заболеваний.

«Старайтесь держать сад в чистоте. Прополка и правильное обращение с сорняками – главное осеннее занятие. Нельзя бросать сад после сбора урожая на самотек», – объяснил эксперт.