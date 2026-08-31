«КАМАЗ» увеличил выручку на 7% по итогам первого полугодия

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«КАМАЗ» по итогам первого полугодия 2026 года увеличил консолидированную выручку по МСФО на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 164,8 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Рост выручки обеспечили сегменты автобусов, электробусов и спецтехники, а также финансовой аренды и прочих продаж. При этом рынок грузовых автомобилей за первые шесть месяцев года сократился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Чистый убыток «КАМАЗа» за январь – июнь снизился на 29% и составил 21,8 млрд рублей против 30,9 млрд рублей годом ранее.

Положительная динамика, в частности, связана с увеличением продаж автомобилей флагманского семейства К5. За первое полугодие число регистраций машин этого поколения выросло в 1,5 раза.

Во втором полугодии «КАМАЗ» планирует нарастить поставки автомобилей К5 клиентам и в дилерскую сеть. Это, как ожидается, повысит среднесрочную ликвидность компании и позволит завершить начатые проекты по развитию модельного ряда и технологий производства.

В компании также рассчитывают обеспечить стабильную работу поставщиков компонентов и повысить надежность эксплуатации транспортных средств, в том числе техники специального назначения.