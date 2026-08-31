В ОСФР по РТ объяснили, как работодателям снизить штраф за ошибки в отчетах

При нарушении сроков или порядка сдачи единого отчета для СФР работодатели могут оплатить штраф с 50% скидкой, если его оплатят в течение первых 10 календарных дней. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ОСФР по РТ.

«При нарушении сроков или порядка сдачи единого отчета для СФР выписываются штрафы. Данный порядок применяется с момента объединения ПФР и ФСС в Социальный фонд России и регулирования отчетности по единой форме. Но закон предусматривает льготный период: если уплатить штраф в течение первых 10 календарных дней с момента получения требования, сумма уменьшается наполовину», – сообщили в пресс-службе.

Правило распространяется на все виды финансовых санкций, предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 27. Скидка действует при добровольной уплате штрафа в указанный срок. Льгота не применяется, если решение о привлечении к ответственности уже оспаривается в суде.

Если работодатель обнаружил ошибку в отчетности и направил уточненные сведения до того, как это сделали специалисты СФР, финансовые санкции не применяются. При получении уведомления от фонда о необходимости исправить ошибку у страхователя есть пять рабочих дней, чтобы представить корректные данные и избежать штрафа.

«Советуем работодателям не затягивать с оплатой, если решение уже вынесено. Скидка 50% – хорошая возможность снизить финансовую нагрузку. Главное – действовать оперативно. Напоминаем о возможности избежать штрафа, если вовремя исправить ошибку самостоятельно», – отметил управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.